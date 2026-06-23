NKA-botrány: A 24.hu szerint őrizetbe vették Bús Balázst, és még öt embert

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Az NKA-botrány miatt hat embert vett őrizetbe a NAV – jelentette be Tarr Zoltán miniszter a Facebookon. Tarr nem közölt neveket, annyit írt, hogy „ a hűtlen kezelés gyanújával meghallgatott és most őrizetbe vett egykori és mostani munkavállalók az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában állnak vagy álltak.”

A 24.hu azt írja, Bús Balázs volt óbudai polgármestert is őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki, ő volt az NKA alelnöke az elmúlt években. A posztjáról a botrány kirobbanása után mondott le. Bús meggyanúsítását nem hivatalosan a 444-nek is megerősítették. A 24.hu elérte Bús ügyvédjét, Papp Gábort, aki megerősítette az információt, és azt mondta, Bús Balázs részletes vallomást tett.

A NAV az őrizetbe vétellel kapcsolatban azt közölte, a pénzügyi nyomozók korábban kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK), valamint magánszemélyeknél. (Tarr május 27-én posztolt arról, hogy házkutatások voltak a minisztériumban és az NKA-nál.)

Az elmúlt időszakban sok tanút hallgattak ki, elemezték és értékelték a lefoglalt adatokat.

A hat embert 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A NAV nyomozói mind a hat személyt őrizetbe vették, és az illetékes ügyészségnél kezdeményezték letartóztatásukat.

A miniszter a posztjában úgy fogalmazott, hogy „megy előre a Hankó-botrány felderítése”, a kiosztott támogatások összege meghaladja a 17 milliárd forintot. (Ezt a számot írta le a NAV is.)

Tarr Zoltán azt írta, „a nyomozók munkája és a korábbi, politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átláthatóan átalakítani, szakmai alapon működővé tenni a kulturális támogatási rendszert kiépítését.”

Az NKA-botrányt Molnár Áron színész, aktivista robbantotta ki, és arról beszélt, a Fidesz kampányában részt vevő celebek is sok támogatást kaptak az NKA-tól.

A botrány hatására egyre több adat lett nyilvános, kiderült, hogy a titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és fideszes képviselők választás előtti vurslijait, vagy Fideszhez köthető szervezeteket is támogattak. A K-monitor kiszámolta, hogy sok választókerületben hajszálpontosan 100 millió jutott az NKA feketekasszás támogatásából.

Kiderült az is, hogy a 17 milliárdos keret mellett Hankó Balázs miniszternek, az NKA elnökének is volt egy saját büdzséje. A nyilvánosságra hozott adatokból kiderült, a miniszter a saját választókörzetében 341 millió forint támogatást osztott szét idén, ami a korábbi évekhez képest példa nélküli és elképesztően kirívó pénzszórás.

Hankó tagadta, hogy kampánycélokra költötték volna a pénzt.