NKA-botrány: A 24.hu szerint őrizetbe vették Bús Balázst, és még öt embert

POLITIKA

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Az NKA-botrány miatt hat embert vett őrizetbe a NAV – jelentette be Tarr Zoltán miniszter a Facebookon. Tarr nem közölt neveket, annyit írt, hogy „a hűtlen kezelés gyanújával meghallgatott és most őrizetbe vett egykori és mostani munkavállalók az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában állnak vagy álltak.”

A 24.hu azt írja, Bús Balázs volt óbudai polgármestert is őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki, ő volt az NKA alelnöke az elmúlt években. A posztjáról a botrány kirobbanása után mondott le. Bús meggyanúsítását nem hivatalosan a 444-nek is megerősítették. A 24.hu elérte Bús ügyvédjét, Papp Gábort, aki megerősítette az információt, és azt mondta, Bús Balázs részletes vallomást tett.

A NAV az őrizetbe vétellel kapcsolatban azt közölte, a pénzügyi nyomozók korábban kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK), valamint magánszemélyeknél. (Tarr május 27-én posztolt arról, hogy házkutatások voltak a minisztériumban és az NKA-nál.)

Az elmúlt időszakban sok tanút hallgattak ki, elemezték és értékelték a lefoglalt adatokat.

A hat embert 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A NAV nyomozói mind a hat személyt őrizetbe vették, és az illetékes ügyészségnél kezdeményezték letartóztatásukat.

A miniszter a posztjában úgy fogalmazott, hogy „megy előre a Hankó-botrány felderítése”, a kiosztott támogatások összege meghaladja a 17 milliárd forintot. (Ezt a számot írta le a NAV is.)

Tarr Zoltán azt írta, „a nyomozók munkája és a korábbi, politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átláthatóan átalakítani, szakmai alapon működővé tenni a kulturális támogatási rendszert kiépítését.”

Az NKA-botrányt Molnár Áron színész, aktivista robbantotta ki, és arról beszélt, a Fidesz kampányában részt vevő celebek is sok támogatást kaptak az NKA-tól.

A botrány hatására egyre több adat lett nyilvános, kiderült, hogy a titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és fideszes képviselők választás előtti vurslijait, vagy Fideszhez köthető szervezeteket is támogattak. A K-monitor kiszámolta, hogy sok választókerületben hajszálpontosan 100 millió jutott az NKA feketekasszás támogatásából.

Kiderült az is, hogy a 17 milliárdos keret mellett Hankó Balázs miniszternek, az NKA elnökének is volt egy saját büdzséje. A nyilvánosságra hozott adatokból kiderült, a miniszter a saját választókörzetében 341 millió forint támogatást osztott szét idén, ami a korábbi évekhez képest példa nélküli és elképesztően kirívó pénzszórás.

Hankó tagadta, hogy kampánycélokra költötték volna a pénzt.

A botrány kirobbanása után adott egy interjút az Indexnek Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatója, aki a többi között arról beszélt, a hírekben szereplő, eddig lényegében titokban tartott, 17 milliárd forintos kiosztható összegről és az azt osztó háromfős kollégium létrehozásárólHankó Balázs elnök és Bús Balázs alelnök döntött. Ők találták ki, 2024 végén, 2025 elején, hogy „kulturális célra, kiemelt összművészeti programok támogatására” osszák ki az NKA felhalmozódott tartalékát, 10 milliárdot. Ezt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hagyta jóvá. 17 milliárd egy 2026 eleji kormánydöntés módosítás alapján lett belőle.

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