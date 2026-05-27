Több helyen, köztük a minisztériumban is házkutatást tartott a NAV az NKA-támogatások ügyében

„Súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt tartott házkutatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál, illetve a minisztérium irodáiban” – írta a Facebookon Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A videóban azt mondta,
a NAV munkatársai szerda reggel a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK), illetve a minisztérium irodáiban tartottak házkutatást, és összeszedték azokat az eszközöket, iratokat, „amik tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alapprogram kifizetései körül”.
A vizsgálat eredményeiről a NAV fog beszámolni. Tarr azt is írta, a hatósági akcióval párhuzamosan a minisztérium átfogó belső vizsgálatot folytat annak tisztázására, hogy pontosan kik, mire, milyen formában és mekkora felhatalmazással költöttek a kulturális alap forrásaiból.
A frissen kinevezett kulturális államtitkár, Nagy Ervin is beszámolt az ügyről a közösségi oldalán, azt írta: „Pörögnek az események az NKA-ügyben: a NAV már a minisztériumban és az NKTK-ban tart kutatást és lefoglalásokat folytat. Működő hatóságok! Működő állam! Működő ország!”
Tarr Zoltán a múlt héten rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap összes kifizetésének felfüggesztését. A NAV közölte, hogy költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az ügyben.
Az NKA körüli botrány azután robbant ki, hogy Molnár Áron színész-aktivista április 23-án közzétett videójában arról beszélt: szerinte a választások előtt az alap ideiglenes kollégiumán keresztül kiosztott 17 milliárd forint egy része valójában a Fidesz holdudvarának kampánytámogatását szolgálhatta. Molnár ezután újságírókkal együtt heteken át tárta fel, kik kaptak pénzt az NKA-tól, illetve kik részesültek támogatásban Hankó Balázs külön miniszteri keretéből. A kritikák elsősorban azokat a projekteket érték, amelyeknél nehezen volt látható a közpénzköltés kulturális indokoltsága vagy szakmai súlya: milliók mentek somlói galuskaevő versenyre, vadász- és sportkluboknak, fideszes celebeknek, illetve csak papíron létező egyesületeknek.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint igenis a tartalomra és nem pofára adták a pénzt.
Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.
A Telexnek írták ezt arra a kérdésre, hogy indult-e nyomozás az NKA-támogatásokkal összefüggésben, amelyek az elmúlt években „az egyik közismert hegedűművészhez” jutottak el.
A Nemzeti Kulturális Alap titkos kollégiumában gyakorlatilag kampánycélokra osztottak pénzt. Mindeközben az NKA egyre kevésbé látta el azokat a feladatokat, melyekre eredetileg létrejött. Hankó Balázsból bűnbak lehet, de ez a történet jóval az ő színre lépése előtt kezdődött.
