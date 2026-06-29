Forsthoffer Ágnes kezdeményezte azoknak a pereknek a békés megegyezéses lezárását, amelyeket korábbi képviselők indítottak Kövér László túlzó mértékű büntetései miatt

Személyes megszólalással indította a parlamenti ülést Forsthoffer Ágnes. A házelnök arra emlékeztetett, hogy 5 éve Tordai Bence egy kérdéssel lépett oda Varga Mihály akkori pénzügyminiszterhez az ülésteremben, miközben a mobiljával filmezte őt. Varga ezt provokációnak tartotta, Kövér László akkori házelnök pedig 8,2 milliós büntetést rótt ki Tordaira. Ezt a szankciót akkor olyanok is megszavazták, akik ma is képviselők, sőt, támogatta a büntetést az a képviselő is, aki az elmúlt időszakban több alkalommal filmezett, vakujával világított a felszólalóra, hogy ezzel is megzavarja őt. Egy alkalommal pedig az országgyűlés munkáját méltatlanul nevetségessé tette azzal, hogy állítása szerint nem is filmezett, hanem a telefontokját nézegette. (Fortshoffer nem nevezte meg, de a fideszes Pócs Jánosról van szó.)

Forsthoffer szerint a törvény alapján ő is legalább kéthavi tiszteletdíjat vonhatna le ez alapján a képviselő fizetéséből. De ehelyett kezdeményezi minden olyan folyamatban lévő peres eljárás békés megegyezéssel történő megszüntetését, amiben korábbi képviselők küzdenek az előző házelnök, vagyis Kövér László által kiszabott túlzó mértékű büntetése ellen.

„Szelíden, de határozottan kérem önöket, legyünk méltók a választók képviseletére ebben a házban. Azzal biztosan nem leszünk erre méltók, ha egy maratoni hosszúságú ülésen egy pillanatra le-le csukódó szempárt szándékosan lefilmezünk, és kigúnyljuk azt az embert, aki talán éjjel is dolgozott. Az sem méltó, hogy felgyorsított mozdulatokkal készítünk videókat képviselőtársunkról, hogy félbolondnak állítsuk be őt. Én mélységesen szégyellem magam minden olyan alkalommal, amikor ilyeneket látok. Az éles szócsaták, heves viták régóta részesei a parlament életének, de nem lehet része a parlament életének az embertelenség” - mondta a házelnök.

A történelem nem azokra emlékezik majd, akik lejáratásokkal, provokációkkal rombolták az Országgyűlés tekintélyét. „A tisztelet nem gyengeség, a méltóság nem megalkuvás, és az önuralom nem vereség” - üzente Forsthoffer.

A felszólalást a Fideszből is többen megtapsolták, Gulyás Gergely frakcióvezető is, sőt röviden még az érintett Pócs János is.