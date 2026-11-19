A Comcast és a Skydance bejelentette, hogy 2027 végén hivatalosan is megszünteti a több mint 20 országban működő közös európai streamingszolgáltatását, a SkyShowtime-ot – írta a Hollywood Reporter.
A szolgáltatást 2021-ben indította a Comcast és a Paramount Skydance elődje, amely akkor még ViacomCBS néven futott, kínálatában a Showtime, a Nickelodeon, a Paramount Pictures, a Paramount+ Originals, a Sky Studios, a Universal Pictures és a Peacock műsorait lehetett elérni.
Júniusban a Comcast társelnök-vezérigazgatói bejelentették, hogy a vállalatot két önálló cégre bontják, ennek a döntésnek a keretében az NBCUniversal és a Sky médiatartalmakért felelős üzletága leválik a távközlési és internetes szolgáltatásokat magában foglaló üzletágról.
Szeptemberben a SkyShowtime vezetése már lebegtette ezt a döntést, de akkor még csak a „stratégiai lehetőségek felülvizsgálatáról” beszéltek.
Közben a ViacomCBS Paramount Skydance-é alakult, majd számtalan per és tiltakozás ellenére egy 110 milliárdos üzlet keretében felvásárolta a Warner Bros-t, megszerezve ezzel a Warner Bros filmstúdió mellett a CNN-t, és az HBO-t is.
Hivatalosan is megtörtént minden idők egyik legnagyobb céges összeolvadása, aminek nemcsak a mozikban érezhetjük meg a következményeit.
Az esetleges fúzió a Paramounttal sokakat nyugtalanít. Például azért, mert ha egy kézbe kerülne a CBS News és a CNN, akkor politikai nyomás alá kerülhetne az Egyesült Államok egyik legtekintélyesebb hírtelevíziója.