A Comcast és a Skydance bejelentette, hogy 2027 végén hivatalosan is megszünteti a több mint 20 országban működő közös európai streamingszolgáltatását, a SkyShowtime-ot – írta a Hollywood Reporter.

A szolgáltatást 2021-ben indította a Comcast és a Paramount Skydance elődje, amely akkor még ViacomCBS néven futott, kínálatában a Showtime, a Nickelodeon, a Paramount Pictures, a Paramount+ Originals, a Sky Studios, a Universal Pictures és a Peacock műsorait lehetett elérni.

Fotó: Maciej Stankiewicz/SkyShowtime

Júniusban a Comcast társelnök-vezérigazgatói bejelentették, hogy a vállalatot két önálló cégre bontják, ennek a döntésnek a keretében az NBCUniversal és a Sky médiatartalmakért felelős üzletága leválik a távközlési és internetes szolgáltatásokat magában foglaló üzletágról.

Szeptemberben a SkyShowtime vezetése már lebegtette ezt a döntést, de akkor még csak a „stratégiai lehetőségek felülvizsgálatáról” beszéltek.

Közben a ViacomCBS Paramount Skydance-é alakult, majd számtalan per és tiltakozás ellenére egy 110 milliárdos üzlet keretében felvásárolta a Warner Bros-t, megszerezve ezzel a Warner Bros filmstúdió mellett a CNN-t, és az HBO-t is.