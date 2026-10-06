Számtalan per és tiltakozás ellenére összejött a 110 milliárdos üzlet: a Paramount megvette a Warner Bros-t

A Paramount Skydance több hónapos bírósági huzavona és tiltakozássorozat után végül magába olvasztotta a Warner Bros-t, írja a BBC. A két filmstúdió 110 milliárd dolláros összeolvadása minden idők egyik legnagyobb üzlete volt. Az amerikai filmszakmában most sokan attól félnek, hogy a deal miatt munkaerő-leépítések várhatóak, valamint a nézők is megérezhetik a piaci verseny lassulását.

A két céget most az új tulajdonos, David Ellison vállalata, a Skydance Corporation neve alatt brandelik újra. A trumpista milliárdos, Larry Ellison fia történelminek nevezte az üzlet megkötését, és azt nyilatkozta:

„Kezdettől fogva az volt a célunk, hogy egyesítsük ezt a két nagy múltú stúdiót, és egy még erősebb piaci szereplőt hozzunk létre – olyat, amelynek rendelkezésére áll az a tehetség, azok az erőforrások és az a hatáskör, amellyel minden műfajban és minden platformon nagyszerű történeteket tud elmesélni a világ közönsége számára. Ez a törekvés mára valósággá vált.”

A két cég összefonódásával korábban hosszabb cikkben is foglalkoztunk. Kiemeltük azt is, hogy az üzlettel Donald Trump amerikai elnök vonzáskörzetébe kerül a CNN hírcsatorna is, amit a félelmek szerint a CBS mintájára tehet kormánybarátabbá az elnökkel baráti kapcsolatot ápoló Ellison-család.