Magyar és kínai kutatók egy közel 100 millió éves csigafajt fedeztek fel a mianmari borostyánban. Az állatot a The Prodigy egykori énekeséről, Keith Flintről nevezték el, mert a héját borító szőrszerű képződmények Flint jellegzetes hajára emlékeztették a kutatókat.

Keith Flint 2006. május 1-én egy dortmundi Prodigy-koncerten Fotó: Michael Gottschalk/ddp/AFP

A kutatásban a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont, a Széchenyi István Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Szegedi Tudományegyetem és a Kínai Tudományos Akadémia szakemberei vettek részt. Az Archaeospirostoma flinti nevű új faj leírásáról szóló tanulmány az Ecologica Montenegrina című tudományos folyóiratban jelent meg.

Az új faj a mintegy 99 millió éves mianmari borostyánból került elő, ami a földtörténeti középidő élővilágának egyik fontos kutatási forrása. A borostyánba záródott maradványok nemcsak a kemény részeket, hanem az egyébként gyorsan lebomló lágy szöveteket is kivételes részletességgel őrizhetik meg.

A csigát tartalmazó borostyándarabot a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékének mikro-CT-laboratóriumában vizsgálták meg. A módszer segítségével a rendkívül sérülékeny zárvány károsítása nélkül készíthettek róla háromdimenziós digitális modellt. (via MTI)