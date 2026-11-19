Buda, Pest és Óbuda egyesítésének százötvenharmadik évfordulójára emlékezve a főváros egy sor kitüntetést adományozott – ilyen a Pro Urbe Budapest-díj is, amit 2026-ban többek közt Mihajlo Kolodko, azaz Kolodko Mihály vett át.
Az elismerés felszította a vitát, miszerint Kolodko városszerte rendre feltűnő szobrai valóban jó helyen vannak-e a városszövetben, vagy csak rontanak a közterek nemcsak Budapesten, de Magyarország más városaiban, sőt, a világ számtalan pontján fokozatosan egyre rendezetlenebbé, silányabbá váló állapotán?
Cikkünkben erre a kérdésre keressük a választ, így többek közt
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Egykor óriás állami céget vezetett, műgyűjtőként nyilatkozott a tévében, milliárdos korrupcióval vádolta az ukrán sajtó, gránátvetővel lőttek be az anyja lakásába. Katona lett, felépítette az ukrán drónhaderőt, a Barátság vezeték támadása után kitiltotta őt a magyar kormány. A „Magyar” hívójelű Robert Brovdi életútja.