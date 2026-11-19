Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Buda, Pest és Óbuda egyesítésének százötvenharmadik évfordulójára emlékezve a főváros egy sor kitüntetést adományozott – ilyen a Pro Urbe Budapest-díj is, amit 2026-ban többek közt Mihajlo Kolodko, azaz Kolodko Mihály vett át.

Kolodko Mihály 2022-ben

Az elismerés felszította a vitát, miszerint Kolodko városszerte rendre feltűnő szobrai valóban jó helyen vannak-e a városszövetben, vagy csak rontanak a közterek nemcsak Budapesten, de Magyarország más városaiban, sőt, a világ számtalan pontján fokozatosan egyre rendezetlenebbé, silányabbá váló állapotán?

Cikkünkben erre a kérdésre keressük a választ, így többek közt

áttekintjük az Ungvárról induló Kolodko eddigi pályáját,

bemutatjuk, milyen kisebb-nagyobb méretű szobrokkal szerzett magának számtalan rajongót, és ezzel egyidőben számos olyan követőt is, aki csak katasztrófaturistaként tűnik fel a művei körül,

végignézzük, miként vált gerillaművészből egyre fontosabb és értékesebb megrendeléseket begyűjtő szobrásszá, miközben mindvégig megőrizte gerillaimidzsét,

de igyekszünk arra is rámutatni, a miniszobrok hogyan változtatták meg a hazai szobrászat megítélését az átlagemberek körében.