Frissítés, a BDPST Group állásfoglalása:

Sem a BDPST Group, sem Tiborcz István nem tulajdonosa, illetve soha nem is volt tulajdonosa a cikkükben, illetve Tordai Bence ellenzéki politikus Facebook-posztjában említett Apáthy villának.

A NAV elrendelte a nyomozást az Apáthy-szikla természetvédelmi területébe ékelődő luxusvilla ügyében – írja az ATV. A nyomozást azért rendelték el, mert az ingatlan építése kapcsán több száz millió forintos adócsalás gyanúja merült fel. Ez az a hely, ahol az arra tévedő túrázók fejét a luxusvilla kertjébe kihelyezett hangszóró üvöltötte le egy ideig.

Az Apáthy-sziklánál épült vityilló Fotó: Németh Dániel/444

Az eredetileg a letartóztatásban ülő Szivek Norbert egykori MNV-vezér által építtetett, majd az ATV eredeti cikke és Tordai Bence volt országgyűlési képviselő bejegyzése szerint Tiborz István érdekeltségébe kerülő 660 négyzetméteres épületet papíron négylakásos társasházként engedélyeztették, miközben a valóságban luxusvilla valósult meg. (A Tiborcz-vonalat tagadta utóbb a BDPST az állásfoglalásában.)

Az Apáthy-sziklához épült villa hátterének ügyével Tordai Bence volt országgyűlési képviselő foglalkozott sokáig, ő arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg az áfakulcsok közötti óriási különbséggel trükköztek: míg ugyanis egyetlen ilyen nagy lakóegység után 27 százalékos adót kellett volna fizetni, négy kisebb, 150 négyzetméter alatti lakás esetén csak 5 százalékos áfát kellett fizetni.

Tordai szerint ha tényleg így trükköztek az áfával, a be nem fizetett adó összege elérheti az 550–660 millió forintot is, ami már különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásnak minősülhet, ezért a Büntető Törvénykönyv 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztésről határoz.

Tordai szeptemberben feljelentést tett az ügyben, most pedig a NAV megerősítette az ATV-nek, hogy a büntetőeljárást elrendelte: