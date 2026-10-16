Szivek Norbert letartóztatását meghosszabbította a bíróság, Jellinek Dániel bűnügyi felügyeletbe kerül át

A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal meghosszabbította Szivek Norbert letartóztatását, míg megszüntette Jellinek Dániel letartóztatását, és ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét rendelte el. Jellineknek nyomkövető eszközt is kell viselnie, közölte pénteken a Fővárosi Törvényszék. Azt írták:

„A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének a megakadályozása érdekében – J. D. vonatkozásában a bűnismétlés veszélyére is hivatkozással – indítványozta a gyanúsítottak letartóztatásának további három hónappal történő meghosszabbítását a Volánbuszt érintő bűncselekményekkel összefüggő korrupciós bűncselekmények kapcsán indult büntetőeljárásban.”

Szivek Norbert bilincsben, vezetőszáron érkezik a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai épületébe. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A letartóztatás helyetti bűnügyi felügyelet elrendelését pedig a gyanúsítottak védői indítványozták. A bíróság Szivek esetében továbbra is megállapította a bizonyítási eljárás befolyásolásának veszélyét. Jellinek viszont a megalapozott gyanú szerinti korrupciós láncolatban elszigetelt szerepet töltött be, így korlátozottabb volt azon bizonyítékok köre is, amelyek befolyásolására törekedhetett volna. A nyomozás során érdemi nyilatkozatot tett, töretlen együttműködési készséget mutatott, ezért esetében nem látják veszélyét az eljárás befolyásolásának.

A Volánbusz-ügy két gyanúsítottjával szemben még szeptemberben rendeltek el egy hónapos letartóztatást. Jellinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót, Tiborcz István üzlettársát, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját a „Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben” vádolják.

A Volánbusz-botrány egy, a gyanú szerint közel 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó korrupciós és pénzmosási ügy, ami a mára a MÁV-ba olvadt állami busztársaság 2015-2018 közötti buszbeszerzéseihez és arra épülő gazdasági ügyletekhez kapcsolódik. A választások után, idén májusban hallgatták ki tanúként Galgóczy Ferenc vállalkozót, aki korábban arról beszélt a Kontrollnak: Seszták Miklós 2014-2018 közötti fejlesztési miniszter, KDNP-s parlamenti képviselő tudott a kiterjedt korrupciós hálózat tevékenységéről, és abból személyesen hasznot is húzhatott. A korábban szintén letartóztatott Sesztákért (no meg Hankó Balázsért) péntek délutánra „fogolykiváltó imát” szervezett a KDNP. Seszták és Hankó mentelmi jogának felfüggesztéséről itt, előbbi őrizetbe vételéről pedig itt írtunk.