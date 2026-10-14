A KDNP folytatja az ellenállást, ezúttal fogolykiváltó imát tart Seszták Miklósért, Hankó Balázsért és egykori államtitkáráért

„Álljunk ki együtt Hankó Balázsért, Varga-Bajusz Veronikáért, Seszták Miklósért, Bús Balázsért és családjaikért. Álljunk ki együtt az igazságért, álljunk ki együtt az önkény ellen!”
– ezzel a szöveggel hirdette meg Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető a fogolykiváltó ima névre hallgató akciójukat péntekre, a Belvárosi Templom altemplomába.
Hogy miért az imát választják ezúttal is az ellenállás eszközéül? „A hit erőt ad, az összetartozás reményt ad, az imádság pedig összeköt bennünket akkor is, amikor a hatalom ártatlanokat hurcol meg és szándékosan gyűlöletet kelt. Imádkozzunk az igazságért, az emberi méltóságért és azért, hogy senkinek ne kelljen félelemben élnie!” A KDNP vár minden jó érzésű honfitársat.
Nem ez az első ima Hankó Balázsért: szeptember végén több fideszes és KDNP-s politikus is a gödöllői Szentháromság-templomban imádkozott és állt ki a volt miniszter mellett. Az ott készült csoportképen Hankó Balázs mellett látható Szalai Piroska, Panyi Miklós, Máthé Zsuzsa, Radics Béla, Tuzson Bence, Rétvári Bence, Szentkirályi Alexandra, Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Németh Balázs.
A letartóztatás után volt imádkozás a politikusért. Ezt Hankó Balázs felesége és családja hívta össze, a Demokrata beszámolója szerint pedig vagy 250-en gyűltek össze Gödöllőn, ahol Hankó fia Assisi Szent Ferenc egy imarészletét imádkozta el.
Sőt, augusztus közepén még Hankó imádkozott a szintén NKA-ügyben őrizetbe vett NKA-alelnök Bús Balázsért. Óbuda volt polgármesterét június 25-én tartóztatták le az NKA-ügyben, július végén pedig az óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsították. Legutóbb a múlt héten utasították vissza a szabadlábra helyezési kérelmét, így ő továbbra is a szegedi Csillagbörtönben van. Hankó Balázs hasonló kérelmét kedden utasította vissza a Kecskeméti Törvényszék.
Őrizetbe vételük napján, október elején a Fidesz-KDNP valahogy megfeledkezett kiállni az ügyészségre önként bevonuló Seszták Miklós mellett. Pedig Seszták évtizedek óta a KDNP politikusa, a legmagasabbra 2014 és 2018 között jutott, amikor fejlesztési miniszterként tevékenykedhetett – itt írtunk bővebben viselt dolgairól. Tízmilliárdos korrupciógyanú miatt kérték ki a mentelmi jogát a Volánbusz-ügyben, állítása szerint nem követett el semmilyen bűncselekményt.
Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát az NKA-ügyben tartóztatták le a hónap elején. Az ügyészség jelenleg arra gyanakszik, hogy a Hankó által elnökölt NKA létrehozott egy kollégiumot, amin keresztül nem nyilvánosan 17 milliárd forintot osztott ki Fidesz-közeli szereplőknek és egyesületeknek, a pénzek egy része pedig a választás előtti fideszes kampányokba folyt be. Az úgynevezett Tisztítótűz művelet/Út a börtönbe program/elszámoltatás jelenlegi állásáról, leágazásairól ebben a cikkben írtunk bővebben.
A fogolykiváltó ima helyszíne sem irreleváns, a Belvárosi Plébániatemplom vezetője ugyanis nem más, mint az Orbán Viktor szülinapján rendszeresen miséző Osztie Zoltán atya, aki október elején arról prédikált, hogy akik a Tiszára szavaztak, ellenségek és elpusztítják az országot, a maga részéről pedig büszke, hogy nincsenek ilyen emberek a környezetében. Magyar Péter és az egyház felszólítására Osztie végül bocsánatot kért, ahhoz azonban tartotta magát, hogy a tiszás keresztények meghasonlott állapotban vannak. Osztie alapítványa mellesleg hat év alatt egymilliárd forintnyi állami támogatást kapott az előző kormányok alatt.
Kirúgások, kinevezések visszavonása, feljelentések tucatjai, vagyonvisszaszerzési hivatal és ügyészségi belháború. A Tisza valódi elszámoltatást ígért, de annyi ügy halmozódott fel az elmúlt 16 évben, hogy Unger Anna legyen a talpán, aki tudja követni, pontosan hol áll a dolog.
Óbuda volt polgármestere, egykori NKA alelnök október 25-ig letartóztatásban marad.
De sikerült? Most éppen milliárdos korrupció miatt kérték ki a mentelmi jogát. De 2010 óta volt jó pár olyan ügye a KDNP-s politikusnak, amitől felszaladhat az ember szemöldöke.
Vasárnap este az óbudai Szent Péter és Pál templomban az NKA-ügyben szorongatott volt kulturális miniszter is tiszteletét tette a politikai üldözöttekért megrendezett szentmisén. Kérdésünkre, hogy nem problémás-e a politikát a templom falai közé vinni, úgy nyilatkozott: „Ha ön úgy gondolja, hogy ha valakiért imádkoznak, az politika, akkor ön súlyosan téved.”
Ahogy egykori miniszterét, úgy őt is Kecskeméten, az NKA-ügy miatt.
A volt fideszes polgármester az ügyészség szerint 150 millió forintot kapott a parkfenntartási biznisz vesztegetési pénzeiből.
A Kecskeméti Törvényszék elutasította a fideszes képviselő és védője fellebbezését.
Osztie Zoltán szokott Orbán Viktorért misézni, híres még a buzizásairól is, és általában a Fidesz buzgó támogatója. A miniszterelnök szerint „mind az egyházi, mind a világi életben meg kell húzni a határvonalakat”.
A volt fejlesztési miniszter szerint az ellene megfogalmazott „megalapozott gyanú” minden eleme alaptalan.
Hankót hétfő este vették őrizetbe. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik.
Bús Balázs szerint politikai döntés született.
Volt olyan év, amikor mindössze tíz hallgató képzésére érkezett 150 millió forint
A közössége teljesen magára hagyta az Orbán-kormány volt miniszterét, aki az ügyészség szerint több milliárdos kenőpénzt fogadott el.