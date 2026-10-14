A KDNP folytatja az ellenállást, ezúttal fogolykiváltó imát tart Seszták Miklósért, Hankó Balázsért és egykori államtitkáráért

„Álljunk ki együtt Hankó Balázsért, Varga-Bajusz Veronikáért, Seszták Miklósért, Bús Balázsért és családjaikért. Álljunk ki együtt az igazságért, álljunk ki együtt az önkény ellen!”

– ezzel a szöveggel hirdette meg Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető a fogolykiváltó ima névre hallgató akciójukat péntekre, a Belvárosi Templom altemplomába.

Hogy miért az imát választják ezúttal is az ellenállás eszközéül? „A hit erőt ad, az összetartozás reményt ad, az imádság pedig összeköt bennünket akkor is, amikor a hatalom ártatlanokat hurcol meg és szándékosan gyűlöletet kelt. Imádkozzunk az igazságért, az emberi méltóságért és azért, hogy senkinek ne kelljen félelemben élnie!” A KDNP vár minden jó érzésű honfitársat.

Nem ez az első ima Hankó Balázsért: szeptember végén több fideszes és KDNP-s politikus is a gödöllői Szentháromság-templomban imádkozott és állt ki a volt miniszter mellett. Az ott készült csoportképen Hankó Balázs mellett látható Szalai Piroska, Panyi Miklós, Máthé Zsuzsa, Radics Béla, Tuzson Bence, Rétvári Bence, Szentkirályi Alexandra, Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Németh Balázs.

A letartóztatás után volt imádkozás a politikusért. Ezt Hankó Balázs felesége és családja hívta össze, a Demokrata beszámolója szerint pedig vagy 250-en gyűltek össze Gödöllőn, ahol Hankó fia Assisi Szent Ferenc egy imarészletét imádkozta el.

Sőt, augusztus közepén még Hankó imádkozott a szintén NKA-ügyben őrizetbe vett NKA-alelnök Bús Balázsért. Óbuda volt polgármesterét június 25-én tartóztatták le az NKA-ügyben, július végén pedig az óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsították. Legutóbb a múlt héten utasították vissza a szabadlábra helyezési kérelmét, így ő továbbra is a szegedi Csillagbörtönben van. Hankó Balázs hasonló kérelmét kedden utasította vissza a Kecskeméti Törvényszék.

Őrizetbe vételük napján, október elején a Fidesz-KDNP valahogy megfeledkezett kiállni az ügyészségre önként bevonuló Seszták Miklós mellett. Pedig Seszták évtizedek óta a KDNP politikusa, a legmagasabbra 2014 és 2018 között jutott, amikor fejlesztési miniszterként tevékenykedhetett – itt írtunk bővebben viselt dolgairól. Tízmilliárdos korrupciógyanú miatt kérték ki a mentelmi jogát a Volánbusz-ügyben, állítása szerint nem követett el semmilyen bűncselekményt.

Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát az NKA-ügyben tartóztatták le a hónap elején. Az ügyészség jelenleg arra gyanakszik, hogy a Hankó által elnökölt NKA létrehozott egy kollégiumot, amin keresztül nem nyilvánosan 17 milliárd forintot osztott ki Fidesz-közeli szereplőknek és egyesületeknek, a pénzek egy része pedig a választás előtti fideszes kampányokba folyt be. Az úgynevezett Tisztítótűz művelet/Út a börtönbe program/elszámoltatás jelenlegi állásáról, leágazásairól ebben a cikkben írtunk bővebben.

A fogolykiváltó ima helyszíne sem irreleváns, a Belvárosi Plébániatemplom vezetője ugyanis nem más, mint az Orbán Viktor szülinapján rendszeresen miséző Osztie Zoltán atya, aki október elején arról prédikált, hogy akik a Tiszára szavaztak, ellenségek és elpusztítják az országot, a maga részéről pedig büszke, hogy nincsenek ilyen emberek a környezetében. Magyar Péter és az egyház felszólítására Osztie végül bocsánatot kért, ahhoz azonban tartotta magát, hogy a tiszás keresztények meghasonlott állapotban vannak. Osztie alapítványa mellesleg hat év alatt egymilliárd forintnyi állami támogatást kapott az előző kormányok alatt.