Ilyen aranykonvoj, olyan nyuszimotor, ezt gyanúsítják, azt vitték be – most akkor mi is van ezzel a Tisztítótűz művelettel?

Út a börtönbe program, Tisztítótűz művelet, elszámoltatás – a Tisza a választási győzelme óta igyekszik mindenféle hangzatos szlogennel eladni az előző kormánypártok visszaéléseivel kapcsolatos feljelentéseket, eljárásokat, törvénymódosításokat, kirúgásokat és új intézményeket.
A múlt héten a folyamat újabb látványos állomáshoz érkezett: először láthatott a magyar nyilvánosság bilincsben vezetett exminisztert.
A 21 Kutatóközpont ekkoriban készített kutatása szerint a teljes népesség 61 százaléka gondolja úgy, hogy az elszámoltatás sikeres lesz, és 34 százalék véli ellenkezőképp, bár ebbe beleszámítanak a fideszes válaszadók is, akik szerint nincs is szükség ilyesmire.
Azt többször, többen is elmondták az elmúlt hónapokban, hogy az elszámoltatást jogállami keretek között lehetetlen rövid időn belül végigvinni – hogy messzebb ne menjünk, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, Unger Anna maga beszélt arról a parlamenti meghallgatásán, hogy hat évnél korábban jogerős ítéletre aligha lehet számítani.
Mivel nem könnyű követni, pontosan mi része ennek a folyamatnak, ebben a cikkben összeszedtük:
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A jegybanki alapítványosdival eltűnt százmilliárdok ügyét kellene feltárniuk év végéig, több óra alatt jutottak el oda, hogy legyen ügyrendjük és munkarendjük. Az érdemi munka jövő héten kezdődhet.
Nem annyira jön ki a matek.
Unger Anna napokban tett nyilatkozatai alapján néztük meg, hogy az NVHH hogyan illeszkedhet a magyar bűnüldöző struktúrába, hogyan illeszkedhet az az új szervezet a már meglévő intézményi rendszerbe, milyen érdekütközések lehetnek a hatóságok között.
A kormány még szerdán tett bejelentést a program adatkezelésével kapcsolatban. A Telex megtudta, hogy el is indult a nyomozás.
A rendszer fejlesztése papíron 2022-ben véget ért, ám az átvilágítás során kiderült, hogy legfeljebb félig készült el.
Nincsenek tabuk. Aki tudhat valamit, annak itt a helye” – közölte Gyöngyösi István, Kiss Máté Zsolt és Molnár Zoltán.
A Fradi városépítés helyett 38 játékosra vert el 12 milliárd forint állami támogatást. AZ FTC elnöke pedig egyszer csak elfelejtette, hogy ő aggódott nemrég a bajnokság tisztességes lebonyolítása miatt. 25 milliárd forint visszafizetése a tét, amibe tényleg belerokkanna a Fradi.
Ahogy egykori miniszterét, úgy őt is Kecskeméten, az NKA-ügy miatt.
„A laptop, amit adtak, egy lassú szar”, több minisztérium még kong az ürességtől, de a Tisza-frakció kezd beleszokni a parlamenti munkába. Zajlanak a politikai átvilágítások, az államigazgatás felé még mindig érthetően nagy a bizalmatlanság, alig két hónappal ezelőtt ugyanis a Fidesz a teljes apparátust felhasználva, személyükben gyalázta azokat, akik most vezetőkké váltak.
Egyhangú szavazással döntöttek így.
Nem lett köztévés kinevezett két olyan újságíró, akik részt vettek az orbáni hazugságpropagandában, egyikük Mészáros Lőrincnek is dolgozott a legutolsó időkig. Ez jó. Mindez úgy néz ki, hogy Magyar Péter kérésére történt. Ez rossz.
Ülésezett az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság. Bánki Erik nem tudja, hogyan került a kezébe az ő nevét viselő „elvesztette közpénzjellegét” törvényjavaslat, amit a Matolcsy György vezette MNB készített. Kósa Lajos szerint egy vizsgálóbizottság nem jó másra, mint vízgereblyézésre.
„A nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint” – közölte pénteken a KNYF.
Házkutatás, lefoglalás is történt, gyanúsítotti kihallgatásra viszont még nem került sor az ügyészség szerint.
Az egyik leggazdagabb magyar és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója került rács mögé.
Eredetileg tiszás elnöke lett volna ennek a vizsgálóbizottságnak is, de két hete Magyar Péter gondolt egyet, és megadta Toroczkainak a lehetőséget.
A kegyelmi döntés súlya akkor lesz érthető, ha világossá válnak az előzményei, mondja az ügyet vizsgáló parlamenti bizottság tiszás elnöke. A fideszes alelnök szerint is meg kell hallgatni az igazságügyi tárca és a Sándor-palota munkatársait.
Orbán Anita szerint a felsővezetés felelőssége is felmerül. A 300 milliárdos bizniszen Fidesz-közeli szereplők sokat nyertek.
Összesen már 47 embert gyanúsított meg a Központi Nyomozó Főügyészség.
Kikértük a Külügyminisztériumtól a 16 ezer darab lélegeztetőről kötött szerződéseket. Egy maláj cégtől nagyon drágán annyit vettünk, amennyi a legrosszabb vészforgatókönyvre is elég lett volna, de a külügy ezután sem állt le, és csak vásárolt és vásárolt.
Nagy Gábor Bálint megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnik meg. Magyar Péter miniszterelnök ezzel a kérdéssel reagált: „Uraim, ki lesz a következő?”
Egy belső feljegyzésben tételesen leírták, mekkora „haszonnal” dolgoztak egyes cégek, azaz mennyivel drágábban adták el a Kínában vett eszközöket a minisztériumnak. Többen is voltak, akik nem álltak meg 30 százaléknál.
Hankót hétfő este vették őrizetbe. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik.
A hivatal költségvetésének egynegyede ment el erre.
A képviselő Bóka Jánost, a Fidesz frakcióvezetőjét ölelte meg, mielőtt bement vallomást tenni.
Kérdésünk az Állami Számvevőszék közölte: vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen. A terjedelmes ÁSZ-jelentésből úgy tűnik, több százmilliárdos közpénzvagyont égetett el a mára a fizetésképtelenség szélére sodródott MNB-alapítvány és annak vagyonkezelője.
A volt miniszter nélkül indult el a kocsi, Leslie Nielsen büszke lenne.
A jegybanki alapítványok százmilliárdokat égettek el, de a nemzeti bank volt elnökének felelősségét nemigen firtatják. Pedig a számvevőszék nemcsak az alapítványok, hanem az MNB ellenőrzése során is talált furcsaságokat. És ott is felbukkant az elnök fiának barátja, Somlai Bálint.
Az új NAV-elnök miatt a korrupcióellenes kiállásáért évekkel ezelőtt meghurcolt Horváth András borult ki, az Iparművészeti Múzeum igazgatóján a saját beosztottjai, de a korábban az EU-s pénzeket felügyelő főember is maradhatott, pedig ellene még petíció is indult.
Négy embert kihallgattak, kettőt őrizetbe vettek.
Szathmáry Zoltánból nem lett legfőbb ügyész.
Fauszt Zoltán cégei gyakran verseny nélküli közbeszerzéseken nyertek milliárdos állami megbízásokat. A Tisza-kormány feljelentést tesz. Fauszt tulajdonosként 3,75 milliárd forintnyi osztalékot vett ki az állammal üzletelő cégeket birtokló Nexius Zrt.-ből.
Költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel a meg nem épült Fradivárosnak nyújtott 25 milliárdos állami támogatás miatt.