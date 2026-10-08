Ilyen aranykonvoj, olyan nyuszimotor, ezt gyanúsítják, azt vitték be – most akkor mi is van ezzel a Tisztítótűz művelettel?

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Út a börtönbe program, Tisztítótűz művelet, elszámoltatás – a Tisza a választási győzelme óta igyekszik mindenféle hangzatos szlogennel eladni az előző kormánypártok visszaéléseivel kapcsolatos feljelentéseket, eljárásokat, törvénymódosításokat, kirúgásokat és új intézményeket.

A múlt héten a folyamat újabb látványos állomáshoz érkezett: először láthatott a magyar nyilvánosság bilincsben vezetett exminisztert.

Az őrizetben lévő Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert bilincsben hozzák a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol a nyomozási bíró dönt a letartóztatásáról 2026. október 1-én.
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A 21 Kutatóközpont ekkoriban készített kutatása szerint a teljes népesség 61 százaléka gondolja úgy, hogy az elszámoltatás sikeres lesz, és 34 százalék véli ellenkezőképp, bár ebbe beleszámítanak a fideszes válaszadók is, akik szerint nincs is szükség ilyesmire.

Azt többször, többen is elmondták az elmúlt hónapokban, hogy az elszámoltatást jogállami keretek között lehetetlen rövid időn belül végigvinni – hogy messzebb ne menjünk, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, Unger Anna maga beszélt arról a parlamenti meghallgatásán, hogy hat évnél korábban jogerős ítéletre aligha lehet számítani.

Mivel nem könnyű követni, pontosan mi része ennek a folyamatnak, ebben a cikkben összeszedtük:

  • mely nagyobb ügyekben folynak már most eljárások, és hol állnak ezekkel a hatóságok,
  • mely ügyekben álltak fel vizsgálóbizottságok, és ezeknek milyen lehetőségeik vannak,
  • milyen ismertebb ügyekben tett új feljelentéseket a kormány az utóbbi hónapok során,
  • illetve milyen személyi változásokat hozott a Tisza kormányra jutása.

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