Hűtlen kezelés miatt elindult a nyomozás a Gondosóra program miatt

Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a Gondosóra programmal kapcsolatban – tudta meg a Telex. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter még szerdán közölte, hogy a kormány bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a program adatkezelése miatt.

„Megvan a bizonyíték: a Fidesz valóban hozzáfért a Gondosóra-program felhasználóinak személyes adataihoz” – írta korábban a miniszter a Facebookon. Korábban már több feljelentés is érkezett a programról. Tanács szerint olyan súlyos szabálytalanságokat tártak fel, amik felvetik a költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további, a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanúját. Júliusban az Integritás Hatóság is feljelentette a programot.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója előbb „igaztalan, hangulatkeltő miniszteri nyilatkozatnak” nevezte Tanács fenti mondatát, aztán beismerte, hogy amúgy tök igaza van a miniszternek. Ezután dörrentette el azt, amit Szily László kollégám cikkében a Tökéletes Mondatnak titulált:

Minden pártnak megvolt a lehetősége hasonló együttműködési megállapodás megkötésére a Gondosóra programmal, de nem éltek ezzel.

A korábbi kormánypárt még regnálása idején kötött szerződést a Gondosóra-program megvalósításával megbízott Kormányzati Szolgáltató Központtal, hogy megkapják a 78 évesnél idősebb Gondosóra-felhasználók listáját, hogy a kormánypárt önkéntesei felkereshessék őket.