Tanács Zoltánék találtak egy szerződést, ami arról szólt, hogy a Fidesz a kampány idején megkapta a Gondosóra-program idős résztvevőinek az adatait

„Megvan a bizonyíték: a Fidesz valóban hozzáfért a Gondosóra-program felhasználóinak személyes adataihoz” - jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Facebookon.

A minisztérium két hete tett feljelentést, miután a százmilliárdos Gondosóra-program átvilágításakor túlárazást találtak. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további, a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanújára is kiterjed. (Ezzel egyidőben leváltották a Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. vezetőjét.)

Az átvilágítás során találták egy szerződést, amit a Gondosóra-program megvalósításával megbízott Kormányzati Szolgáltató Központ kötött a Fidesszel 2025. november 3-án. Tanács szerint az együttműködési megállapodás és a hozzá tartozó adatfeldolgozási szerződés lehetővé tette a Fidesz számára, hogy idős honfitársaink személyes adataihoz tömegesen férjen hozzá.

A Fidesz a szerződés szerint adatfeldolgozóként vett részt a Gondosóra-programban. A miniszter tájékoztatása szerint a feladat a 78 év feletti, a Gondosórát nem vagy nem megfelelően használó idősek személyes megkeresése volt. A Fidesz „megbízott aktivistái” keresték fel az érintetteket, és visszajelzést adhattak többek között arról is, hogy az illető elérhető volt-e, illetve elfogadta vagy elutasította-e a megkeresést. A Gondosóra adatkezelési tájékoztatója szerint a közreműködő partnerhez titulus, név és cím kerülhetett. „A Fideszt mint adatkezelőt feltüntető adatkezelési tájékoztató rövid ideig elérhető volt a cég honlapján, de azóta annak nyoma sincs, pedig a megállapodás mind a mai napig élő volt” - mondta Tanács. A Fidesszel kötött szerződést ugyanis alig két hónappal az aláírása után, 2025. december 30-án 2026. december 31-ig meghosszabbították.

2022 áprilisban Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára és Koncz Zsófia fideszes országgyűlési képviselő Gondosórákat osztogat Hernádnémetiben. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

A miniszter elfogadhatatlannak nevezte a megállapodást. „Egy állami szolgáltatás során összegyűjtött személyes adatállomány kezelését nem szabad politikai pártra bízni, különösen nem idős, kiszolgáltatott emberek esetében, és különösen nem egy választást közvetlenül megelőző időszakban. Súlyos kérdéseket vet fel, hogy egy választáson induló párt aktivistái állami adatbázisból származó információk alapján miért tudhatják, hogy kit, hol és milyen célcsoporthoz tartozó személyként kell személyesen felkeresni. Ha ezeket az adatokat bármilyen párt-, kapcsolatépítési, választási vagy profilozási célra használták, az komoly adatvédelmi visszaélés” - mondta Tanács, hozzátéve, hogy az adatfeldolgozási szerződést ma felmondták.

Emellett teljes körű auditot rendelt el, amelynek célja annak feltárása, hogy történt-e bármilyen visszaélés személyes adatokkal, a megállapodástól eltérő adatfeldolgozás, adatátadás vagy egyéb hasznosítás. „Amennyiben az audit bármilyen jogellenes adatkezelést, visszaélést vagy a szerződéstől eltérő felhasználást tár fel, a szükséges hatósági bejelentéseket és feljelentéseket meg fogjuk tenni” - közölte a miniszter, aki szerint „az államnak nem az a dolga, hogy egy politikai pártnak utat nyisson az idős emberek személyes adataihoz. Az állami adatbázisoknak az állampolgárokat kell szolgálniuk – nem egy párt politikai érdekeit”.

Tanács két hete a Parlamentben a Gondosóra-programot „tipikus NER-es jelenségnek” nevezte, amelyben az alapgondolat jó volt, de aztán „ellopták, kifacsarták, és túlárazva nyomták a társadalom nyakába”. Jelezte: piaci becsléseik szerint fél áron, sőt talán negyed áron lehetne nyújtani a program szolgáltatásait. Szerinte a program szerződéses keretrendszere annyira gyanús volt, hogy bár európai uniós pénzből tervezték finanszírozni a szolgáltatást, az EU azt jelezte, hogy nem ad erre „egy fillért sem”. Az előző kormány előzetesen 1,5 millió regisztrált felhasználóval tervezett, ehhez képest körülbelül 1 millió eszközt osztottak ki, és 850 ezren használják aktívan a szolgáltatást.

A programot nem szüntetik meg, Tanács hosszú távú célnak azt nevezte, hogy ne csupán megőrizzék a szolgáltatást, hanem tovább is fejlesszék, szerinte ugyanis a jelenlegi ár töredékéért sokkal hasznosabb szolgáltatást is lehet nyújtani.

A minisztériumot megelőzve az Integritás Hatóság július közepén tett feljelentést a Gondosóra programmal kapcsolatban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz az ügyben.

A 108 milliárd forintnyi uniós támogatásból megvalósult programot az Orbán-kormány indította el 2022-ben. Minden 65 év feletti idős ingyenesen juthatott segélyhívásra használható, úgynevezett gondosórához, amit propagandacélokra is előszeretettel használt a Fidesz.