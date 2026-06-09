Nyuszimotor háromszoros áron Balásytól: Kátai-Németh feljelentést tett

Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a még Hankó Balázs vezette minisztérium által háromszoros áron vett játékmotorok miatt.

Az Átlátszó írta meg hétfőn, hogy a Fidesz-kormány alatt a kikért adatok alapján háromszoros áron vették Balásy Gyula cégeitől a fideszes képviselők által osztogatott játékmotorokat. Az akcióval a Fidesz kampányát próbálták állami pénzből megtolni azzal, hogy politikusok adták át a vidéki bölcsődékben a kismotorokat. Összesen 12 ezer műanyag motort vett az Orbán-kormány Balásy Gyula cégeitől, több mint 185 millió forintért. A darabár így 15400 forintra jön ki, ennyit fizettek a New Land Media Kft.-nek és a Lounge Design Kft.-nek, miközben a boltokban 5-6 ezer forint körül kapható egy ugyanilyen műanyag játékmotor.

Fotó: DHN

Kátai-Németh Vilmos miniszter kedden bekérette a minisztérium beszerzésben részt vett szereplőit és a szerződéseket. Mint a minisztérium a közleményében írja, a kifizetések a „Családbarát Magyarország országos programsorozat és kommunikációs kampány kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak ellátására” című keretszerződés terhére történt.

„Fenti magatartással a Minisztérium képviseletében eljáró személy(ek) vagyonkezelői kötelességüket megszegték, és a Minisztériumnak a túlárazás mértékével arányban álló vagyoni hátrányt okoztak”

- írják, úgyhogy Kátai-Németh Vilmos feljelentést tett a BRFK-n hűtlen kezelés gyanúja miatt.