Darabonként 15,4 ezer forintért vette az előző kormány a nyuszimotorokat Balásy cégeitől

Háromszoros áron vették Balásy Gyula cégeitől a fideszes képviselők által osztogatott játékmotorokat - írja az Átlátszó, miután a Szociális és Családügyi Minisztérium kiadta a részletes adatokat.

A 2025 novemberében bejelentett akció Koncz Zsófia államtitkár nevéhez kötődött, de valójában a Fidesz kampányát próbálták állami pénzből segíteni azzal, hogy politikusok adták át a vidéki bölcsődékben a kismotorokat, mindezt gondosan dokumentálva.

A motorokat osztogató Kulturális és Innovációs Minisztériumnál hiába próbálkozott a lap, közérdekű adatigénylésre sem árulták el, hogy mennyibe kerültek a játékok. A válaszukból csak annyit lehetett kideríteni tavaly év végén, hogy egy 2,8 milliárd forintos program részeként zajlik az akció.

Az új minisztérium viszont elárulta: 12 ezer műanyag motort vett az Orbán-kormány Balásy Gyula cégeitől csaknem 185,3 millió forintért. Darabonként tehát 15,4 ezer forint közpénzt fizettek ki a New Land Media Kft.-nek és a Lounge Design Kft.-nek.

A lap azt írja, ez háromszoros túlárazás, hiszen egy ilyen játékmotor 5 ezer forint körül kapható a boltokban (az egyik játékbolt online felületén 5,5-6 ezer forint között voltak a legolcsóbb darabok).

Nemcsak a motorokat kellett kifizetni, hanem a felmatricázásukat is. Ez összesen 3 millió forintba került.