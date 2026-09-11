Újabb 14 gyanúsítottja van az óbudai korrupciós ügynek

14 új gyanúsítottja van a óbudai korrupciós ügynek – derül ki a Központi Nyomozó Főügyészség pénteki közleményéből. Azt írják, a nyomozó főügyészség „az elmúlt két napban összehangolt eljárási cselekményeket hajtott végre az ügyben, amely során 13 helyszínen – köztük egy ügyvédi irodában – végzett kutatást és lefoglalást, valamint 14 újabb személyt hallgatott ki gyanúsítottként. A bűnügyi akció előkészítésében és végrehajtásában a nyomozó ügyészeken kívül az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség munkatársai is részt vettek”.

Az újabb gyanúsítottakról annyit közöltek, hogy vesztegetési pénzt fizető gazdasági szereplők, akik hivatalos személyeket vesztegettek, vagy közvetítőként eljárva nyújtottak segítséget abban, hogy a hivatalos személyek önkormányzati megbízásokhoz és közbeszerzésekhez kapcsolódóan korrupciós pénzhez jussanak. Hivatali vesztegetés vagy bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, illetve közbeszerzési és koncessziós eljárásban elkövetett versenyt korlátozó megállapodás bűntettének megalapozott gyanújával vizsgálják őket. Ők nem közszereplők, így róluk további adat nem közölhető – tette hozzá az ügyészség. Szabadlábon védekezhetnek, míg az ügy korábbi gyanúsítottjai közül heten továbbra is le vannak tartóztatva.

Csütörtökön a 24.hu írta meg, hogy vesztegetéssel gyanúsították meg Veres Tibor milliárdost az óbudai korrupciós ügyben. Veres Tibor szabadlábon védekezik, kényszerintézkedést nem indítványoztak vele szemben. Az üzletember ügyvédje, Papp Gábor abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amivel szemben panaszt tettek. A védő hozzátette, hogy a gyanúsítást részletesen cáfolják majd a későbbiekben. A Forbes tavalyi listája szerint 756 milliárd forintos vagyonával Veres Tibor a második leggazdagabb magyar.

Ezzel már 47-re emelkedett a gyanúsítottak létszáma, köztük számos ismert fideszes, MSZP-s és momentumos politikus is.