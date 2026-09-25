16 milliárd forint egy félkész rendszerre: a kormány feljelentést tett az E-ingatlan-nyilvántartás ügyében is

2026-ban nem is akarsz bemenni a földhivatalba, hiszen otthonról kéne mindent elintézni elektronikusan. Erre szolgált az úgynevezett E-ingatlan-projekt, vagyis az elektronikus ingatlan-nyilvántartás kialakítását célzó projekt. Egy baj van vele, valószínűleg ezt is ellopták

– indokolta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a legújabb feljelentést, amit a kormány tett.

A videójában arról beszélt: a projekt évek óta húzódik, még mindig nem használható, de elköltöttek rá 16 milliárd forintot. A rendszer fejlesztésére először 2019-ben kötött szerződést a Fidesz–KDNP-kormány a Tigra Kft.-vel: az eredetileg 5,9 milliárd forintos összeg később 8,5 milliárdra emelkedett. A fejlesztés elvileg elkészült 2022-re, a projektet le is zárták 2023-ban, ám a rendszer azóta is használhatatlan – holott a fejlesztőnek kifizették a bruttó 10 milliárd forintos díjat.

Tanács azt mondta: nyáron átvizsgálták a projektet, és kiderült, hogy alig több mint felét fejlesztették le valójában. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a kormány ügyintézői tudták használni a rendszert, de az ügyfelek által igénybe vehető funkciók alig 10-15 százaléka készült el. Akadtak modulok, amelyeket neki sem álltak fejleszteni.

Kis György Sándor, a Lechner Nonprofit Kft. programigazgatója beszédet mond az E-ingatlan-nyilvántartás projekt záró rendezvényén Budapesten, 2023. november 29-én

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A miniszter azt ígérte, próbálják megmenteni a projektet, és szeretnék, ha az az év végére elkészülne. Egy minisztériumon belüli szakértői informatikai csapatot állítottak rá az ügyre, hogy a fejlesztést ne kelljen külsős cégeknek kiszervezni, ami az Orbán-kormány gyakorlata volt. A Tigrával pedig felbontották az üzemeltetési szerződést.

Az E-ingatlan-nyilvántartással kapcsolatban tavaly Hadházy Ákos az OLAF-nál is feljelentést tett. Szerinte „olyan dolgokra is számoltak el pénzeket, amire nem szabadott volna: pl. a Lechner Tudásközpont igazgatójának részben ebből fizették a fizetését, pedig ehhez semmi joguk nem lett volna”. Azt is írta, hogy betekinthetett egy egészen durva levelezésbe is, amelyben a „megrendelő Lechner Tudásközpont munkatársa óvatosan jelzi, hogy a kivitelező cég olyan munkatársak munkája után is számlázott pénzeket, akiket soha nem láttak dolgozni a projekten.”