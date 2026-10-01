Jönnek az ügyészek és a nyomozók, beindul a vagyonvisszaszerzési hivatal

Hogyan illeszkedik az újonnan felállított Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a már meglévő bűnüldöző struktúrába? Ez is egy nagy kérdése volt a szervezetnek, amelyik a Tisza fő választási ígéretét, az elszámoltatást hivatott levezényelni, együttműködve más hatóságokkal, így a rendőrséggel, ügyészséggel vagy a NAV Bűnügyi Főigazgatóságával. Hogyan kerülhetőek el a párhuzamosságok? Nem kerekednek-e felül presztízsszempontok? Nem gyengülnek-e szükségtelenül a már meglévő intézmények, elég erős lesz-e az új szervezet?
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Az NVVH elnöke a 444-nek beszélt arról, miért pont a ma bejelentett négy üggyel kezdi munkáját a hivatal, és azt is elmondta, hogy az NKA-ügy „jó kezekben van”, azért nem látták értelmét átvenni, „mert az már egy igencsak alaposan feltárt ügynek tekinthető”.