Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt hallgatja meg legközelebb az MNB-botrány vizsgálóbizottsága

Egyhangú szavazással döntött úgy az MNB-botránnyal foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság, hogy Bánki Erik és Kósa Lajos mai meghallgatása után Matolcsy György volt jegybankelnököt idézzék be meghallgatásra. A hattagú testület emellett öt igen szavazattal és a fideszes Tuzson Bence tartózkodásával elfogadta azt is, hogy meghallgassák Varga Mihályt, de nem mostani MNB-elnöki pozíciója miatt, hanem mint 2013-tól az Orbán-kormány nemzetgazdasági, majd 2018-tól pénzügyminiszterét.
Matolcsyt és Vargát várhatóan három-négy hét múlva hallgatják meg, mondta a vizsgálóbizottság elnöke, Csőszi Attila (Tisza) az ülés után a Kossuth rádió kérdésére. Többkörös meghallgatást terveznek, először őket is, ahogyan ma Kósát és Bánkit, a jegybanktörvény 2016 tavaszi módosításáról kérdeznék.
A testület emellett szintén öt igennel és Hargitai János (KDNP) tartózkodásával elfogadta, hogy kérjenek be az eljárásukhoz dokumentumokat a jegybanki Padme alapítványtól. A Padménak október 16-ig kell beküldenie az adatokat. Hargitai azt mondta, azért tartózkodott, mert úgy érzi, már így is rengeteg beérkezett anyag van, amit a bizottsági elnök megerősített: az Állami Számvevőszéktől 40 000 dokumentumot kaptak, míg az MNB-től 30 000 oldalnyi irat érkezett.
A mai ülésen a testület több órán át hallgatta meg az MNB-törvény módosítását 2016-ban benyújtó Bánki Eriket és az akkori Fidesz-frakcióvezető Kósa Lajost. Ők nagyjából ugyanazon a gondolatmeneten mentek végig:
Annyi különbséggel, hogy Kósa a konyhai strukturális rendetlenségről és vízgereblyézésről is értekezett, míg Bánki az MNB-alapítványok gyanús pénzköltéseivel foglalkozó független lapok szerkesztőségeit ekézte, hogy miért nem tettek feljelentést, ha tudtak valamit.
Ülésezett az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság. Bánki Erik nem tudja, hogyan került a kezébe az ő nevét viselő „elvesztette közpénzjellegét” törvényjavaslat, amit a Matolcsy György vezette MNB készített. Kósa Lajos szerint egy vizsgálóbizottság nem jó másra, mint vízgereblyézésre.