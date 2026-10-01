Egy plébános arról prédikált, hogy akik a Tiszára szavaztak, ellenségek és elpusztítják az országot, Magyar Péter felszólította a katolikus egyházat a nyilvános elhatárolódásra

„Hány olyan keresztény testvérünk van, aki templomba jár, és a Tiszára szavaz? Nem ért semmit, éppen a lényegből semmit. Hogyan lehetséges az, hogy aki magát kereszténynek mondja, az egy erkölcsileg mélységesen romlott társaságra képes voksolni, szavazni, amelyik elpusztítja az országot. Nem ért semmit az evangéliumból?”

– hirdette a szószékről Osztie Zoltán katolikus plébános szeptember 26-án Feldebrőn a Szent Márton templomban egy Magyar Péter által közzétett hangfelvétel szerint. Osztie az a pap, aki rendszeresen szervezett hálaadó misét Orbán Viktorért, legutóbb éppen idén májusban.

Osztie Zoltán plébános Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Magyar arról posztolt, hogy Magyarország miniszterelnökeként és magánemberként is elvárja

„a Katolikus Egyház azonnali, nyilvános és teljes elhatárolódását Osztie Zoltán katolikus plébános vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembemenő mondataitól”.

Osztie a fenti mondatok után valamit mintha a melegekről hadoválna, nem egészen érthető, majd arról beszél, hogy „nem mi gyűlölködünk, nem mi vagyunk azok, akik megosztják a társadalmat, vagy az egyház életét, hanem azok, akik szembemennek az evangéliummal, kereszténynek mondva magukat”.

Így folytatja:

„Egy hitetlen, erkölcstelen nemzetáruló, amelyik kiárusítja az országot a nagyhatalmaknak, a pénzügyi köröknek. Ez kell a magyarnak? Ez kell az országnak? Nem!”

Elmondja, hogy majd Krisztus eljön, és igazságot tesz, és hogy büszke arra egyébként, hogy körülötte nincsenek tiszás szavazók, de ha mégis vannak, szeretné, ha nem lennének. Helyette olyanok vannak, akik „a patrióta álláspontot képviselik”, és az evangélium szerint élnek, és „nem ellenségek”.

Magyar Péter emlékeztet a posztjában arra, hogy „Osztie Zoltán már többször nyilvánult meg pártpolitikai kérdésekben vállalhatatlan és méltatlan módon, de a mostani alkalommal ezt egy templomban, a prédikáció keretében tette”. Szerinte ez teljességgel megengedhetetlen, és „szembe megy a kereszténység tanításával és az alapvető emberi jóérzéssel is”.

Orbán Viktor és Osztie Zoltán plébános, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke köszöntik egymást a KÉSZ XII. kongresszusán a Parlamentben 2019. szeptember 14-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A plébános valóban hírhedten súlyos figura, csak pár példa:

Júliusban fideszes tüntetésen szónokolt, augusztusban a börtönben ülő fideszes politikus Bús Balázsért tartott szentmisét.

Magyar szerint „a kritikával sosincs gond, de nem hiszem, hogy akár egy hívő, akár egy ateista honfitársunknak el kellene viselnie azt, hogy egy katolikus pap egy templomban ilyen stílusban és ilyen tartalommal beszéljen róla”.

„Pontosan tisztában vagyok azzal, hogy Osztie Zoltán gondolatait és szavait a Katolikus Egyház sem osztja, de elvárom, hogy az elhatárolódás most a nagy nyilvánosság előtt is történjen meg. Plébános úrtól pedig sok millió magyar ember nevében bocsánatkérést várok el” – írja posztjában Magyar.

Hozzáteszi, hogy magyar miniszterelnökként nagyra becsüli a magyarországi egyházak szociális, oktatási, kultúrális és hitéleti tevékenységét, és pontosan tudja, hogy mennyi

„láthatatlan és nélkülözhetetlen feladat ellátásával segítik a honfitársainkat, de úgy vélem mind az egyházi, mind a világi életben meg kell húzni a határvonalakat”.

„Tisztelettel kérek mindenkit, hogy mellőzze az egyházellenes kommenteket és megjegyzéseket, mert Osztie Zoltán szavai olyan messze állnak a kereszténységtől, mint a farizeusok Jézus tanításától” – zárja posztját a miniszterelnök.