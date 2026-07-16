Maga Semjén Zsolt kérte fel az Orbán-imádó Osztie Zoltánt, hogy vegyen részt a fideszes tüntetésen

belföld

„A Sátán létezik, és valóban vannak olyan személyek, akik – ahogyan az egyház hite vallja – a Sátán alkalmas eszközeivé válnak. Ilyen értelemben egyetértek azzal, ha valaki úgy gondolja, hogy Magyar Péter a Sátán eszköze”

– válaszolta Osztie Zoltán budapesti plébános a Népszavának adott interjújában arra a felvetésre, miszerint Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője modern Antikrisztusnak, a Sátán szolgájának minősítette Magyar Pétert, egyben azt is közölte, hogy minden tiszás a Sátánt szolgálja.

Az Orbán Viktort imádó, és érte hálaadó szentmisét tartó „buzizós pap” most azt is elmondta, személyesen Semjén Zsolt kérte fel, hogy vegyen részt a Sulyok Tamás védelmére szervezett, nagyjából két-háromezer fős fideszes rendezvényen, ahol egyébként egyházmegyei engedély nélkül szólalt fel.

Az interjút érdemes elolvasni, de aki nagyon szaladna, annak segítek annyival, hogy kiemelek ide pár fontosabb/izgalmasabb/érdekesebb/csodálatra méltó idézetet.

  • „...nyilván drámai módon hatott rám is a választás eredménye, és mindenkire, aki keresztény.”
  • „Hova is vezetett Magyar Péter első hivatalos útja? Lengyelországba. Nem érdekes?”
  • „Látjuk, mi a viszonya Magyar Péternek az erkölcshöz: konszenzuális szexuális kapcsolatban él, nem a házasság és a család szentségét védi.”
  • „A brüsszeli bürokraták szintén a háttérhatalom emberei, tevékenységük gyümölcse a dekadenssé vált nyugati kultúra.”
  • „Visszautasítom újra és újra, hogy pártpolitika lenne, ha megnyilatkozom közéleti ügyekben. Persze, mindennek vannak politikai következményei, de ez már nem az én dolgom.”
  • „Van olyan ügy, amivel kapcsolatban Jézusnak, a bibliai kinyilatkoztatásnak ne lenne mondanivalója? Nincs.”
belföld nyugati kultúra jézus sulyok tamás háttérhatalom bencsik andrás magyar péter biblia semjén zsolt osztie zoltán orbán viktor sátán antikrisztus
Kapcsolódó cikkek

Akkora PTSD-m lett az ellenzéki tüntetéstől, hogy majdnem elgyalogoltam a Kunigundára

Néhány ezer ember megtapasztalta azt a Fidesz tüntetésén, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Buzizó pap kapott Mindszenty-emlékérmet a Parlamentben

Úgylátták, hogy Osztie Zoltán atya közéleti fellépéseiben jól el tudta választani az egyházi érdekek és elvek képviseletét a napi pártpolitikai szerepektől

Czinkóczi Sándor
vallás

Idén is megtartották a hagyományos hálaadó misét Orbán Viktorért

Állítólag Magyar Péterért is miséztek már a buzizós plébános templomában.

Urfi Péter
POLITIKA

Egyházmegyei engedély nélkül vett részt az Orbán-imádó Osztie Zoltán a fideszes tüntetésen

Blackrockról, háttérhatalomról, az embergyűlölet nevében rendezett Pride-ról beszélt a volt miniszterelnökért rendszeresen hálaadó misét tartó pap.

Haász János
belföld