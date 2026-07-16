Maga Semjén Zsolt kérte fel az Orbán-imádó Osztie Zoltánt, hogy vegyen részt a fideszes tüntetésen

„A Sátán létezik, és valóban vannak olyan személyek, akik – ahogyan az egyház hite vallja – a Sátán alkalmas eszközeivé válnak. Ilyen értelemben egyetértek azzal, ha valaki úgy gondolja, hogy Magyar Péter a Sátán eszköze”

– válaszolta Osztie Zoltán budapesti plébános a Népszavának adott interjújában arra a felvetésre, miszerint Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője modern Antikrisztusnak, a Sátán szolgájának minősítette Magyar Pétert, egyben azt is közölte, hogy minden tiszás a Sátánt szolgálja.

Az Orbán Viktort imádó, és érte hálaadó szentmisét tartó „buzizós pap” most azt is elmondta, személyesen Semjén Zsolt kérte fel, hogy vegyen részt a Sulyok Tamás védelmére szervezett, nagyjából két-háromezer fős fideszes rendezvényen, ahol egyébként egyházmegyei engedély nélkül szólalt fel.

Az interjút érdemes elolvasni, de aki nagyon szaladna, annak segítek annyival, hogy kiemelek ide pár fontosabb/izgalmasabb/érdekesebb/csodálatra méltó idézetet.