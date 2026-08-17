A Fideszből Hankó Balázs ment el imádkozni Bús Balázsért

vallás

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Személyesen egy kortárs művészeti vásár idejére kiállítótérré alakított Bálnában láttam utoljára Bús Balázst. Én akkor egy galéria képviseletében Dallos Ádám festményeit árultam, és izgatottan vártam, vajon mit szól majd a mustrára érkező kereszténydemokrata politikus, egyben az NKA alelnöke a festményeken látható meztelen péniszekhez. Undorral vegyes döbbenettel fordítja el a fejét? Vagy tényleg nagyon konzervatívnak kell lenni ahhoz, hogy 2021-ben bárki fennakadjon néhány lazúros ecsetvonással megfestett, ráadásul renyhén (de pisilés közben) ábrázolt férfi nemi szerven.

Bús Balázs az Art Market Budapest 2021-en a vásár igazgatójával, Ledényi Attilával.
Fotó: Német Szilvi/444

Öt évvel később akkorát változott a világ, hogy vasárnap este már egy Bús Balázsért felajánlott szentmisén ácsorgok Óbudán, ugyancsak furcsán kicsavart testű, de immár szentéletű férfiak között, miközben az említett politikus letartóztatását tölti a szegedi Csillagbörtönben.

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