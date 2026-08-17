A Fideszből Hankó Balázs ment el imádkozni Bús Balázsért

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Személyesen egy kortárs művészeti vásár idejére kiállítótérré alakított Bálnában láttam utoljára Bús Balázst. Én akkor egy galéria képviseletében Dallos Ádám festményeit árultam, és izgatottan vártam, vajon mit szól majd a mustrára érkező kereszténydemokrata politikus, egyben az NKA alelnöke a festményeken látható meztelen péniszekhez. Undorral vegyes döbbenettel fordítja el a fejét? Vagy tényleg nagyon konzervatívnak kell lenni ahhoz, hogy 2021-ben bárki fennakadjon néhány lazúros ecsetvonással megfestett, ráadásul renyhén (de pisilés közben) ábrázolt férfi nemi szerven.

Bús Balázs az Art Market Budapest 2021-en a vásár igazgatójával, Ledényi Attilával. Fotó: Német Szilvi/444

Öt évvel később akkorát változott a világ, hogy vasárnap este már egy Bús Balázsért felajánlott szentmisén ácsorgok Óbudán, ugyancsak furcsán kicsavart testű, de immár szentéletű férfiak között, miközben az említett politikus letartóztatását tölti a szegedi Csillagbörtönben.