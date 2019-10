Kampányoló fideszesek lepték el a templomokat

„Tiltakozom - és lehet, hogy ez nem jogi kategória - de mindenképpen tisztességtelen és hazug, hogy politikai kampányuk hitelesítésére használják a keresztet, amihez semmi közük” - írta Baltási Nándor plébános a pusztaszabolcsi önkormányzat lapjába, miután a temploma feltűnt egy kampányfotón.

Mielőtt bárki összezavarodna, hogyan szólalhat fel egy pap a kereszténység kampányeszközzé silányítása ellen 2019-ben Magyarországon, gyorsan feloldjuk a rejtélyt: a bírált fotón ellenzéki jelöltek álltak.

A képpel illusztrált bejegyzésben egyébként nem esik szó a vallásról, a képviselőjelöltek a település egyetlen igazi terére álltak ki fotózkodni Fotó: Facebook/Zsuffa Bözsi polgármesterjelölt

Más hasonló tiltakozásról nem tudunk, pedig talán még

nem volt olyan kampány, ahol ennyiszer használták volna díszletnek a templomokat.

Az önkormányzati kampány hivatalos kezdete előtti napon, augusztus 22-én Kövér László egy református konferencián kifejtette: a lelkészek és a plébánosok felelőssége, hogy a hívek megfelelő irányba szavazzanak. Azt persze nem tudhatjuk, hogy a több ezer katolikus templomban mi hangzik el vasárnaponként, de azt igen, hogy a fideszes politikusok nem győznek eleget fotózkodni bennük.

„Itt van a pénz a számlán”

Voltak ugyan olyanok, akik őszintén beleálltak, mint például a Sára Botond mellett korteskedő józsefvárosi plébános, de ez ritka. Korábban komoly vitákat szült és egyházon belül is visszatetszést keltett az ilyen nyílt kampány. Hódmezővásárhelyen a plébános például mise alatt magyarázta el, miért nem szabad az amúgy közismerten katolikus Márki-Zay Péterre szavazni az időközi választáson. Ezt a saját egyházmegyéje nem kifogásolta, de a helyi hívek közül sokaknak nem tetszett, Beer Miklós püspök pedig arról beszélt, hogy egy papnak a napi pártpolitika felett kell maradni, mert „elkötelezi magát egy párt mellett, azzal azt is üzeni, hogy csak annak a pártnak a szimpatizánsait tekinti híveinek, és ez egy nagyon nagy hiba.”

Attól persze nem kellett tartania a Fidesz mellett kampányoló papoknak, hogy felfüggesztik és kivizsgálják őket, mint azt a plébánost, aki hiába vette szájára Habony Árpád nevét, de a nyílt kampányolás nyilván sokaknak nem fért volna bele. A kormánypártok ki is találtak helyette valami mást.

Ferencvárosi képviselőjelölt plakátja templommal a háttérben, illetve a józsefvárosi plébános kiállása Fotó: Olvasónk/Facebook

Az október 13-át megelőző hetekben, hónapokban sikerült olyan kereteket teremteni, amelyeken belül a kampányoló fideszes politikusok úgy fényképezkedhettek templomokban és papok mellett, hogy az legalább első ránézésre természetesnek hasson. A módszer röviden:

átadó ünnepség.

Miközben az szja-felajánlások inkább csökkentek 2010 óta, az egyházak támogatása megtöbbszöröződött. A G7 számításai szerint 2016-ban ez például 174 milliárdot, tavaly pedig 145 milliárdot jelentett, amelynek nagy része épületfelújításokra, építkezésekre megy. És amit építenek, azt át is lehet adni.

„A második világháború óta a magyar népnek és a magyar egyházaknak, nem csak a katolikus egyháznak, nem volt olyan lehetősége, hogy ilyen támogatást élvezzen, mint a jelenlegi kormány által, amit kap. Az oktatásban, az egészségügyben, szociális téren, könyvkiadásban, és lehetne sorolni. Hódmezővásárhelyen már itt van a pénz a számlán, most kezdjük építeni a kertvárosban a harmadik katolikus templomot” - indokolta a hódmezővásárhelyi plébános elhíresült templomi beszédében, miért kell támogatni a kormánypártok jelöltjét.

Van persze olyan, amikor a papok külső helyszínekre is elkísérik a fideszes politikusokat a kampány alatt, például Baján óvodába vagy a II. kerületben uszodába, de legtöbbször a politikusok házhoz mennek.

Az átadások utolérhetetlen mestere az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki a kampányban elképesztő tempót diktál.

Soltész Miklós maratonja

Magyarországon és a Kárpát-medence magyarok lakta településein mintegy 2800 templom újult meg és 120 épült fel az elmúlt kilenc évben a magyar kormány támogatásával - emlékeztetett májusban Soltész államtitkár. Az elmúlt hetekben szinte naponta adott át valamit, olykor más kormánytagokkal, polgármesterekkel, vagy éppen a helyi fideszeses jelöltekkel.

Itt csak néhány tételt veszünk elő Soltész elmúlt bő egy hónapjából, a határon túli és a nem egyházi vonatkozású átadásokat például teljesen kihagyjuk.

Szeptember 2., Gyula, iskolafelújítás átadása az újrainduló Görgényi Ernő polgármesterrel.

Görgényi Ernő, Soltész Miklós és Siluan Mãnuilã, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye püspöke a gyulai Nicolae Bãlcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium megújult épületének tanévnyitóval egybekötött átadó ünnepségén Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Szeptember 2., Budapest, tanévkezdő mise Erdő Péter bíborossal.

Szeptember 3., Szentendre, a Ferences Gimnázium felújításának átadása Verseghi-Nagy Miklós újrainduló polgármesterrel.

Soltész Miklós átvágja a nemzeti színű szalagot, mellette Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Dobszay Benedek ferences tartományfőnök Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Szeptember 4., Szeged, a Szent Őrangyalok Óvoda épületének átadása, ezúttal a polgármester nélkül.

Szeptember 5., Salgótarján. Itt sem kormánypárti a polgármester, sőt a felújítás sem készült el, de egyik sem okozott fennakadást. Az MTI nagyszerű fotója és leírása mindent elmond: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Szabó Csaba polgármesterjelölt, Becsó Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és Varga András esperes-plébános (b-j) az "Egyházi fejlesztések, Modern városok program" címmel tartott sajtótájékoztató után a felújítás alatt álló salgótarjáni főplébánia templom előtt.

Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Szeptember 8., Balatonalmádi, a katolikus plébániatemplom tetőszerkezetének felújítása alkalmából az MTI tudósítása szerint Soltész Miklós rámutatott: „az 1990-es években létezett olyan párt, amelyik kommunistaellenesnek mondta magát, mégis idővel összeborult azokkal, akiket korábban szidott. Ma is van ilyen párt, ezért fontos szem előtt tartani a valódi keresztény értékrendet és ez alapján választani.”

Szeptember 12., Lajosmizse, a megújult református templom átadása az újrainduló fideszes polgármesterrel.

Szeptember 12., Kecskemét, Szent István emlékkonferencia a Piarista Gimnáziumban az újrainduló fideszes polgármester, Szemereyné Pataki Klaudia oldalán.

Szeptember 13., Miskolc, tornacsarnok átadása a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban a fideszes polgármesterjelölttel.

Soltész Miklós, Csöbör Katalin, a Fidesz országgyűlési képviselője (b2), Holczinger Ferenc, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatója (b3) és Alakszai Zoltán jegyző, a Fidesz-KDNP miskolci polgármesterjelöltje (j) átvágja a nemzeti színű szalagot a Közös-Tér Központ átadási ünnepségén Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Szeptember 15., Budapest, a fasori gyülekezet új óvodaépületének átadása az újrainduló Vattamány Zsolt erzsébetvárosi polgármesterrel.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j2), Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöke (j), Soltész Miklós és Vattamány Zsolt átvágja a nemzeti színű szalagot Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Szeptember 21., Budapest. Az MTI tudósítása szerint a lenti képen „Hatszáz gyermek imádkozik a nemzetért, vezetőiért, a kereszténységért Soltész Miklóssal, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával (háttal, b2) együtt az Országházban.”

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Szeptember 23., Budaörs. Itt a nagy meglepetés: bár az államtitkárság közleményéből kimaradt, az új budaörsi református templom alapkőletételén beszédet mondott az ellenzéki polgármester, Wittinghof Tamás is.

Szeptember 28., Pécs, Katolikus Társadalmi Napok, püspökökkel és Páva Zsolt pécsi polgármesterrel.

Szeptember 30., Veszprém, a kívül-belül megújult Szent Margit Római Katolikus Óvoda megáldása Porga Gyula újrainduló polgármesterrel.

Márfi Gyula nyugalmazott érsek, Udvardy György veszprémi érsek, Soltész Miklós, Porga Gyula és Ovádi Péter fideszes országgyűlési képviselő gyönyörködik a gyerekek előadásában Fotó: Facebook/Porga Gyula

Október 3., vissza Pécsre, a Máltai Szeretetszolgálat dél-dunántúli régiós központjának hét éven át tartó felújítása ért véget pont most, az átadáson részt vett Kozma Imre atya, Páva Zsolt polgármester és Vári Attila fideszes polgármesterjelölt, aki az eseményt rögtön becsatornázta a kampányba.

Soltész államtitkárnál csak egyvalaki vitte többet templomba a kormánypárti jelölteket: egy művész.

Mága Zoltán és a jótékonyság



A többmilliárdnyi közpénzt elkoncertező hegedűs idei templomi sorozatára külön is kapott 350 milliót az Emmitől. Már a 2018-as választások előtti napokban is fellépett fideszes politikusok oldalán két szoros körzetben, az önkormányzati kampány idejére szervezett jótékonysági koncertjeinek pedig állandó szereplői a kormánypárti jelöltek. Volt olyan, hogy még a koncerten összegyűlt adományokat is fideszes politikusok adták át.

Mága szeptember 12-től pontosan az önkormányzati választás előtti napig, október 12-ig turnézik szerte az országban, egy hónap alatt 30-nál is többször lép fel templomokban. Egy szombathelyi hangfelvétel segítségével már bemutattuk, hogyan is néz ki koncert és kampány házasítása egy ilyen eseményen, de nézzük néhány képet más városokból.

Az egri koncert Habis László újrainduló polgármester beszédével kezdődött:

Mezőkövesden a polgármester mellett Tállai András államtitkár is beszédet intézett a közönséghez, amelyben „meghatónak és megtisztelőnek nevezte, hogy civil emberként, politikusként megszólalhat Isten házában”.

Dunaújvárosban is ott volt az újrainduló polgármester, Cserna Gábor a csordultig telt templomban:

Békéscsabán a térség országgyűlési képviselője, Herczeg Tamás szólalhatott meg politikusként Isten házában:

A koncert előtt Tiszafüreden is a város újrainduló kormánypárti polgármestere mondott beszédet (középen):

Karcagon is az első sorban ült a polgármester (balra kék öltönyben), illetve felolvasták Varga Mihály pénzügyminiszter levelét, aki ezúttal sajnos nem tudott jelen lenni:

Sárospatak polgármestere, Aros János is élt a beszéd lehetőségével:

Ezek után jött Szombathely Hende Csaba kortesbeszédével. Szeptember 26. és október 1. között

ennyi fideszes politikus fért bele Mága Zoltán egyetlen hetébe.

Futottak még

Eddig csak Soltész Miklós és Mága Zoltán munkásságát méltattuk, lehetetlen feladat lenne a több ezer fideszes jelölt minden templomi/vallási tárgyú szereplését összegyűjteni. Csak néhány további példa:

Szeptember 28., Budapest-Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia közösségi ház megáldása és használatba vétele két újrainduló polgármesterrel, továbbá Tarlós Isvánnal, Varga miniszterrel és Snell György püspökkel az első sorban Fotó: Facebook/Varga Mihály

Latorcai János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke beszédet mond a II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából rendezett emlékvecsernyén a máriapócsi kegytemplomban 2019. szeptember 19-én Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Augusztus 25., Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke (j) és Zalavölgyi László polgármester leleplezi Szent Imre herceg szobrát Szentimrefalván a templom szomszédságában, amit aztán Márfi Gyula nyugalmazott érsek szentelt fel Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Gulyás Gergely laudálja a Tőkés László-díj idei kitüntetettjét, Balog Zoltánt a kisvárdai református templomban Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

Székely Befogadás Emléknapja Hajdúnánáson fideszes politikusokkal és Balog Zoltánnal Fotó: Facebook/Tiba István