Mága Zoltán jótékonysági koncertjén kampányolt a fideszes jelölt mellett Hende Csaba

Mága Zoltán hegedűs az elmúlt években többmilliárd forintnyi közpénzt húzott be a koncertjeivel, az idei templomi sorozatára pedig külön is kapott 350 milliót az Emmitől. Már a 2018-as választások előtti napokban is fellépett fideszes politikusok oldalán két szoros választókörzetben, az önkormányzati kampány idejére szervezett jótékonysági koncertjeinek pedig állandó szereplői a kormánypárti jelöltek. Volt olyan, hogy még a koncerten összegyűlt adományokat is fideszes politikusok adták át.

Mága szeptember 12-től pontosan az önkormányzati választás előtti napig, október 12-ig turnézik szerte az országban, egy hónap alatt 30-nál is többször lép fel templomokban. Szerdán Szombathely következett.

A művész saját honlapja erről így számolt be: „A zene és az idős emberek iránti szeretet és a tisztelet jegyében zajlott Mága Zoltán szombathelyi jótékonysági koncertje a Vas megyei város evangélikus templomában a kettős világágnap estéjén. A Prima Primissima-díjas hegedűművész a szépkorúakat segítő karitatív koncerteseményén nemcsak a világ legismertebb és legszebb szerzeményeivel, hanem ajándékokkal is meglepte a lutheránusok templomában összegyűlt közönségét.”

„Számomra erőt ad az évtizedeken át becsületes munka által megrepedezett kezek szorítása, a megfáradt, ráncos arcok mosolygása, mert hiszem, hogy Isten a szívünkben lakozik, és közelségét érezzük azokban a meghitt, felemelő pillanatokban, amikor kifejezhetjük egymás iráni őszinte tiszteletünket” – fogalmazott Mága Zoltán.

A tudósítás arra is kitér, hogy „a hangversenyen részt vett Puskás Tivadar polgármester, Balázsy Péter címzetes egyetemi docens, Vas megye főjegyzője, aki a múlt év elején állami kategóriában elnyerte Az Év Fiatal Vezetője 2017-pályázat első díját, valamint a megyei és egyházi intézmények vezetői.”

Hogy miként kerül Mága beszámolójába a jegyző másfél évvel ezelőtt kapott díja? Hát úgy, hogy erről a fontos információról koncerten is megemlékeztek, talán nem függetlenül attól, hogy a jegyző úr a Fidesz-KDNP jelöltje a szombathelyi polgármester-választáson.

Ezen a Mága Facebook-oldalára feltöltött képen Puskás polgármester, Balázsy Péter és a térség fideszes országgyűlési képviselője, Hende Csaba látható:

„Bár a művész úr előadása fantasztikus volt, a gyomrom fordult ki a körítéstől” - írta egy olvasónk, aki ott ült a közönségben. Elmondása szerint először a lelkész üdvözölte röviden a vendégeket, majd Hende Csaba emelkedett szólásra. Az olvasónk által készített hangfelvételen hallható, hogy a képviselő először az időseket (Fidesz- és Schmuck Andor-magyarul: szépkorúakat) köszönti, majd a fiatalokat, és ezen a ponton ötletesen rá is tér Balázsy Péter polgármester-jelölt méltatására, aki ugyebár az év fiatal vezetője lett.

Ezek után Hende meg is tapsoltatta a templom közönségével a jelöltet.

„Valakinek 60 év is kevés ahhoz, hogy ilyen életpályát befusson” – laudálta Balázsyt a lassú kerítésépítésbe belebukott volt hadügyminiszter, a regnáló polgármestert, Puskás Tivadart (KDNP) csak ezután említette.

A művész honlapja szerint „Mága Zoltán az evangélikus templom közönségének minden egyes tagját megajándékozta egy-egy Best of CD-jével, és a zene világnapja alkalmából 50 darab tiszteletjegyet ajánlott fel a szépkorúaknak a januárban Bécsben megrendezésre kerülő újévi koncertjére.”

A koncerttel egyidőben zajlott egyébként a polgármester-jelöltek vitája a Szombathelyi TV-ben, de Balázsy Péter inkább a hegedűszót választotta.

Szombathely azok közé a nagyvárosok közé tartozik, ahol az ellenzék esélyes átvenni az önkormányzatot. Sőt, a Vas megyei városban már az év elején többségbe kerültek az MSZP,a DK és az Együtt által is támogatott Éljen Szombathely! Egyesület, a Pro Savaria és a Jobbik képviselői, és több ügyben, alkalmi koalícióként működve átvették a kezdeményezést.

A városi Fidesz belső feszültségei hosszabb ideje nehezítik a működést, a gondokat pedig tetézte, hogy a regnáló polgármester, Puskás Tivadar bejelentette, visszavonul, tehát ez az előny is elúszott. Az a hír is felröppent nyár elején, hogy a kormánypárt a legendás mackóalsós kapust, Király Gábort próbálta rávenni, hogy induljon a posztért, de végül nem vállalta, így Balázsy Péter, az eddigi jegyző lett a fideszes polgármesterjelölt.