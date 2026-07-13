Stop Önkény 2: a letartóztatott Bús Balázs mellett álltak ki az óbudai Fidesz szimpátiatüntetésén

Nem csak a letartóztatott II. kerületi polgármesternek, Őrsi Gergelynek jár az együttérzés: hétfő este Bús Balázs, egykori óbudai polgármester mellett is kiálltak a kerület lakói. A sorozattá váló Stop Önkény-tüntetések sorába illeszthető eseményt az óbudai Fidesz nevében Gyepes Ádám szervezte, stílszerűen a Katinyi mártírok parkjába. A kezdéskor mintegy száz ember gyűlt össze a helyszínen.

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„Egy szimpátiatüntetést tartunk Bús Balázs mellett, azt szeretnénk, hogy normális körülmények között legyen Balázs, hiszen a médiában azt hallottuk és arról lehetett olvasni, hogy a családtagjaival se tudja tartani a kapcsolatot. Az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. Ennyi, kiállunk mellette”

– mondta Gyepes a 444 kérdésére a helyszínen. Majd hozzátette, egy olyan Magyarországban hisz, ahol a jog nem fegyver, hanem pajzs.

Gyepes jelenleg önkormányzati képviselő Óbudán. Értesüléseink szerint ő lehet a III. kerületi Fidesz új elnöke, miután Puskás Péter a kerületet érintő korrupciós ügy miatt június 17-én lemondott a tisztségről.

Bús Balázs 2006 és 2019 között volt Óbuda polgármestere. Az ő idején kötötték meg a kerület parkfenntartási - és parkolási - szerződéseinek jelentős részét Z. Zsolt céghálójával, amely később a III. kerületi korrupciós ügy központi szereplőjévé vált. Erről részletesen a „Kedden remegnek, akiknek remegniük kell” című cikkünkben írtunk. Búst végül mégsem ebben az ügyben, hanem az NKA-botrányban játszott szerepe miatt vették őrizetbe június 23-án, hűtlen kezelés gyanújával.

Bús Balázs letartóztatásáról a Kecskeméti Járásbíróság döntött. Ugyanitt készült az a felvétel is, amelyen Ughy Attilát, az NKA ideiglenes kollégiumának elnökét és Budapest XVIII. kerületének korábbi fideszes polgármesterét vezetőszáron kísérik. A videó több fideszes politikusnál is kiverte a biztosítékot.

Nem ez az egyetlen kiállás ma, a magyar demokrácia gyásznapján: este fél kilencre a KözTér néma gyertyagyújtásra hívta az embereket a Kossuth térre, hogy kiálljanak a köztársasági elnök mellett.