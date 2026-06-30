Őrsi Gergely letartóztatását meghosszabbítanák, egy fideszest viszont kiengedtek a parkbiznisz gyanúsítottjai közül

Június elején tartóztattak le hat politikust a parkfenntartási korrupciós biznisz miatt: Őrsi Gergely jelenlegi II. kerületi polgármestert, Láng Zsoltot a II. kerületi korábbi fideszes polgármesterét, Molnár Zsolt egykori MSZP-s parlamenti képviselőt, Puskás Péter óbudai Fidesz-elnököt, a Momentumból pedig Matisz Károlyt és Szkaliczki Tündét.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Hangnak küldött válaszában most azt írta, hogy öt gyanúsítottnál kezdeményezték a letartóztatásuk meghosszabbítását, a fideszes Puskás Péter esetében megszüntették a kényszerintézkedést, mivel úgy ítélték meg, hogy a letartóztatása elrendelésének különös okai időközben megszűntek.

A megalapozott gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget ténylegesen irányító vállalkozó az érdekeltségébe és érdekkörébe tartozó cégek részére a szerződések folyamatos biztosítása és a szerződéses jogviszonyok zavartalan fenntartása, kedvezőbb szerződési feltételek elérése érdekében korrupciós céllal rendszeresen több tízmillió forint összegű jogtalan előnyt adott át, illetve juttatott hivatalos személyeknek. Ezen felül egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegetett meg hivatalos személyeket a cégcsoportja szerződéseinek biztosításáért.

Az ügyészség többek között vezető beosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette, vesztegetést állítva, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntette, hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntette és befolyás vásárlásának bűntette megalapozott gyanúját közölte a terheltekkel.