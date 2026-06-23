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„Mindenki nagyon feszült és arra gondol, hogy a következő nap beviszik, vagy ha a következő nap nem is, kedden igen"

- fakadt ki M., aki társával, R.-rel együtt évek óta az óbudai önkormányzatnál dolgozik. Azzal a feltétellel vállalták, hogy a 444-nek beszélnek a kerület belső ügyeiről, ha nevüket nem fedjük fel. A választások óta közvetlen közelről figyelik, ahogy a nyomozó főügyészség egyenként szedi le az évek óta húzódó, korrupciógyanús ügyek szereplőit, amely olyan szövevényes és sok szálon fut, hogy durva leegyszerűsítés ebből csak a parkfenntartást kiemelni.

M. és R. meglepetésére négy nap se kellett az ügyészségnek a sorsdöntő április 12. után, hogy megtáltosodjon és mintázata is legyen a politikusokkal szembeni eljárásoknak, ami azóta több kerületre is kiterjedt. A hatóságok keddenként tartanak házkutatást, így „kedden remegnek, akiknek remegniük kell".

Fideszes politikusok is kibuknak

Óbuda már a szocializmus idején felkerült az amerikai és az orosz maffia térképére, a kilencvenes években pedig az alvilági leszámolások egyik legismertebb helyszíne lett. A maffiaszerű működés azonban a jelek szerint nem tűnt el a régi időkkel.

Ezzel a szóval jellemezte M. is az óbudai önkormányzatban kialakult rendszert, amely az elmúlt bő egy évtizedben kurzusokon átívelve működött egyfajta kifizetőhelyként, amelyből fideszes és baloldali szereplők egyaránt profitáltak. Úgy látja, itt csak kétféleképpen lehetett boldogulni: „vagy megvesznek, vagy megpróbálnak eltaposni”. A korrupciógyanús ügyek pedig az önkormányzat szinte teljes működését átszőtték: a zöldterületek fenntartásától az ipari területek átminősítésén át a közétkeztetésig és a parkolásig. Ezt húzza alá most már az ügyészség gyanúja is.

Eszerint 2011 és 2024 között egyes vállalkozók több mint kétmilliárd forintnyi kenőpénzt fizethettek helyi politikusoknak azért, hogy a hozzájuk köthető cégek nyerjék el a közbeszerzéseket – közölte az ügyészség június elején. A közétkeztetési üzletágban a Bánki Erikkel is hírbe hozott Hungast neve merült fel, a parkfenntartásban pedig egy Z. Zsolt köré szerveződő, bonyolult cégháló. Cikkünkben erre a hálózatra és az általa elnyert óbudai megbízásokra fókuszálunk.

A 444 birtokába került dokumentumok szerint az óbudai önkormányzat Bús Balázs polgármestersége idején már szerződött a parkfenntartási kartellt a háttérből irányító Z. Zsolt cégeivel. Bús közel harminc évig volt meghatározó alakja a helyi politikának, 2006 és 2019 között pedig Óbuda polgármestereként vezette a kerületet. Később részletesen bemutatjuk, pontosan mekkora összegek forogtak ezekben az ügyletekben.

Bús Balázs, a III. kerület polgármestere a kerületi parkfejlesztésről tartott sajtótájékoztatót 2018. február 6-án. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA