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Elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását, és szintén letartóztatták Molnár Zsolt volt MSZP-s pártigazgatót és parlamenti képviselőt, továbbá Puskás Péter óbudai Fidesz-elnököt, valamint két momentumos politikust (a korábban nyilvánosságra került nevek alapján vélhetően Szkaliczki Tündét és Matisz Károly pártigazgatót), illetve két cégvezetőt is.

A Központi Nyomozó Főügyészségnek az ügyben kiadott közleményében ez áll:

„Kezdetben a vállalkozó a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter (Fidesz) alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon, az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 %-os arányban osztozott Ceglédy Gergő (MSZP) önkormányzati képviselővel. Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították. Puskás és Ceglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde (Momentum) önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly (Momentum) pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is vesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért.”

A 70–30 százalékos korrupciós elosztásról egy régóta, főleg 2010 előtt keringő pletyka szólt: ennek értelmében a Fidesz és az MSZP a 2010-es rendszerváltás előtt, minimum 1998 óta úgy állapodott meg, hogy a kormányzatilag lezsírozott mutyikban a kormányoldali fél 70, az ellenzéki 30 százalékban részesüljön a lenyúlt pénzekből.