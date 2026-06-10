A fideszes politikai kapcsolatai, többek között Bánki Erik nevének elhallgatását kérték a fővárosi korrupciós háló főszereplőjétől 2024-ben

„Megkaptam, hogy ha a baloldali politikusokkal kapcsolatos korrupciós együttműködéseim részleteit feltárom, ugyanakkor a jobboldali politikusokkal fennállt ugyanilyen jellegű kapcsolataimat teljes egészében rejtve hagyom, akkor konkrétan 3 év 2 hónap szabadságvesztést fogok kapni, nem lesz bűnszervezeti minősítés a költségvetési ügyemben, 2024 év pünkösdjére otthon leszek, és az egyezség el lesz intézve”.

Többek között ez áll a most az ötvenes évei elején járó, az óbudainak hívott, de számos budapesti kerületet érintő korrupciós óriásbotrány kulcsszereplőjének, Z. Zsolt vállalkozónak egy 2024. októberi tanúvallomásában, amit a Telex szerzett meg.

A lap arról ír, hogy Z. jobboldali és baloldali politikusokkal is szoros kapcsolatban állt, „portfóliója a milliárdos parkfenntartási bizniszektől a parkoláson át több mindenre kiterjedt”, és hogy ciklusokon és pártokon átívelt a politikusok lefizetésén alapuló korrupciós gépezete. Egy Kecskemét környékén működő számlagyár lekapcsolásakor vezettek el hozzá a szálak, akkor bűnszervezetben és üzletszerűen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indított eljárást a NAV.

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

„Hogy mentse a bőrét, a nagyvállalkozó 2024 tavaszán megpróbált egyezséget kötni Budapesten, a Központi Nyomozó Főügyészségen keresztül… Több napon át tartó meghallgatásán részletesen beszámolt a politikai kapcsolatairól, ám ekkor még csak baloldali, akkori ellenzéki politikusokat nevesített” – írja a lap, hozzátéve: utóbbi nevek között olyanok is voltak, akikkel nem állt közvetlen kapcsolatban.

Nagyjából fél évvel később, '24 októberében aztán újabb vallomást tett arra hivatkozva, hogy korábban „hamis ígéretekkel vezették félre”. A lap szerint addig egy olyan politikai ígéretben bízott, amit fideszes körökből kapott, és amely részeként még azt is megmondták neki, melyik ügyvédet fogadja fel. Annak az ígéretnek a része volt az, amiről a cikk elején idézett 2024. októberi vallomásban beszélt, miszerint ha az akkor még kormánypárti politikusokról nem beszél az eljárás során, olcsón megússza az ügyet.

Ekkor már „mindent elmondott a korrupciós hálózat működéséről és szereplőiről, az érintett, többségében papíron hozzá nem köthető, de valójában az érdekeltségébe tartozó cégekről”, ám a Baranya Vármegyei Főügyészség végül nem kötött vele vádalkut. Ez aligha meglepő annak fényében, hogy a Telex által megszerzett dokumentumok szerint súlyos állításokat fogalmazott meg:

„beszélt a zuglói parkolásról, az abban érintettekről, a II., a III., a XII., és a XIX. kerületekben végzett parkfenntartási munkákról, a szocialista Molnár Zsolthoz és Őrsi Gergelyhez, a fideszes Puskás Péterhez és más politikusokhoz fűződő kapcsolatairól, a közétkeztetésről, a fideszes Bánki Erikről, Gór Csabáról, a momentumos Szkaliczki Tündéről és másokról”

– írja a lap. A vallomásából kiderül, mennyi pénzt osztott vissza a politikusoknak, milyen konspirációs technikáik voltak. Beszámolt arról, hogy volt politikus, akit úgy tudott 120 millióval megvesztegetni, hogy a férfi a pénz felét euróban kérte, „mert finanszíroznia kellett a külföldön élő feleségét”. Az, hogy Baranya megyében folyt eljárás az ügyében, azért is figyelemre méltó, mert a korrupciós botrány egy másik szálon is kötődik Baranyához: annak pécsi szála árulta el, hogy a korábban többször Bánki Erikkel is hírbe hozott Hungast közétkeztetési cég is fizethetett kenőpénzeket az ügyészség szerint (a HVG úgy tudja, hogy egy rendőrség elvitt egy Gy. Tamás nevű közétkeztetési vállalkozót is).

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A lap birtokába került dokumentumok szerint egyértelmű, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen legkésőbb már 2024 végén összeállt a kép arról, miként működött ez a pártokon átívelő korrupciós hálózat. Mégis idén júniusig vártak, hogy az ügy egyes szereplőit letartóztassák, de még most is úgy, hogy miközben letartóztatták Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármestert, Molnár Zsolt volt MSZP-s pártigazgatót, Puskás Péter óbudai Fidesz-elnököt, a momentumos Matisz Károly pártigazgatót és Szkaliczki Tünde képviselőt, valamint két cégvezetőt, a vallomásában „felbukkannak olyan politikusok nevei is, akiket eddig nem vettek őrizetbe”.