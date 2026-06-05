A korrupciós botrány pécsi szála elárulja, hogy a Bánki Erikkel is hírbe hozott Hungast fizethetett kenőpénzeket az ügyészség szerint

Kedden robbant ki a több fővárosi kerületi önkormányzatot érintő korrupciós óriásbotrány, ami miatt a Fideszhez, az MSZP-hez és a Momentumhoz köthető politikusok ellen indult eljárás. Péntekre már nyolc embert le is tartóztattak, és bár a bíróság neveket nem sorolt, a korábbi ügyészségi tájékoztatás alapján okkal feltételezhető, hogy köztük van Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s pártigazgató és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, volt alpolgármester is.

Az ügy eredetileg parkfenntartással kapcsolatos korrupciós botrányként indult, de előbb Péterffy Attila pécsi polgármester egy csütörtök esti Facebook-posztja, majd a pénteki törvényszéki közlemény világossá tette, hogy közétkeztetési szerződések ügyében is folyik a nyomozás. A bíróság erről pénteken úgy fogalmazott: egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegetett meg hivatalos személyeket a cégcsoportja szerződéseinek biztosításáért.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Hogy melyik cégről lehet szó, arra már erősen utalt Péterffy posztja, de véglegesen az a válasz tette biztossá, amit pénteken kaptunk a pécsi városházáról. A polgármester ugyanis azt írta, hogy a nyomozásban részt vevő hatóságok „közétkeztetésre kötött szerződéseket kértek a Pécsi Ellátó Központ (PEK) dolgozóitól a 2014-es évet követő időszakból”. Már ez a Hungast-csoportra utalt – velük 2012-ben kötöttek tíz évre szóló szerződést a PEK alá tartozó intézmények, majd 2015-ben a szintén a város tulajdonában lévő, akkor Vári Attila későbbi fideszes polgármesterjelölt vezette Pécsi Sport Nonprofit Zrt. is egy Hungast-céggel, a Hungast Mecsek Kft.-vel kötött szerződést (pdf-ben itt). Pénteken aztán az önkormányzat írásban meg is erősítette a gyanút, amikor ezt írta: „a pécsi önkormányzat közétkeztetési feladatot ellátó intézményének 2012 óta csak a Hungast-csoporttal van élő szerződése közétkeztetési feladatokra”.

A korrupciós ügyben érintett Hungastot megnevezte egy péntek reggeli posztjában Hadházy Ákos is, aki részben korábbi zuglói parlamenti képviselőként ismeri a céget – a XIV. kerületben is ők végzik a közétkeztetést –, részben pedig a dél-dunántúli szálak és Bánki Erik korábbi nagyhatalmú baranyai fideszes politikus miatt. Bánkit ugyanis már a 2010-es évek elején úgy emlegették, hogy a Hungast az ő érdekeltségi köreihez köthető. Bár a fideszes politikus állítja, hogy semmi köze nincs a Hungasthoz, Hadházy 2024 nyarán felfedezte, hogy Bánki olyan autót használ, amit a Hungast lízingel (emellett a fideszes politikus az Ábel nevű fia révén is kötődik Gy. üzleti köreihez, erre később visszatérek).

A céget, illetve Enyedi Csabát, a Hungast kommunikációs igazgatóját természetesen többször is próbáltuk elérni csütörtökön, majd pénteken is, de hiába. Azon a mobilszámon, amin elvileg Enyedit lehetne elérni, egy munkatársa vette fel, aki csütörtökön még csak azt mondta, továbbítja a megkeresést Enyedinek, pénteken viszont már arról tájékoztatott, hogy a „kommunikációs igazgató úr tegnap óta szabadságon van”. Enyedinek írtam Messengeren is, de nem látta az üzenetemet, míg a Hungast központi vonalas számán pénteken egész nap hiába próbáltam bárkit elérni.

Egyelőre azt lehet biztosan tudni, hogy a vádhatóság korábbi közleménye szerint a parkfenntartási ügyek miatt kirobbant korrupciós botrányban érintett vállalkozó segítségével „egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi vezető politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül”. Magyarán a Hungasthoz köthető két üzletember a gyanú szerint egy közvetítőn keresztül kenőpénzt adott II. kerületi, III. kerületi politikusoknak – illetve egy pécsi politikusnak –, hogy ők a cégcsoportnak kedvező szerződéseket kössenek velük.

A HVG egyébként csütörtökön arról számolt be, hogy az egyik legnagyobb hazai közétkeztetési cég tulajdonosát, Gy. Tamást is előállították a több önkormányzatot érintő, és már négy szálon futó, kiterjedt korrupciós ügyben. A lap szerint Gy.-t, valamint a cégcsoport ügyvezetőjét, H. Csabát egyaránt önkormányzatokkal bonyolított ügyletek miatt vették elő. Bár neveket nem írhatunk le, a Hungast többségi tulajdonosát történetesen Gy. Tamásnak hívják, és van a cégnél olyan Csaba keresztnevű vezető, akinek H-val kezdődik a vezetékneve.

A cégcsoport egyébként a 2010-es évektől dinamikusan növekvő és mára meghatározó szereplővé vált a közétkeztetésben, holott a kezdeti éveiben elég komoly botrányok részese volt. A Pest megyei önkormányzat például milliárdos tartozásokat halmozott fel vele szemben, erre a cég lezárta a konyháit, mire a megye 2011 nyarán feltörte azokat. Esztergomban 2011 végén, szintén a megrendelő önkormányzat tartozására hivatkozva, szintén megszüntették a közétkeztetési ellátást.

A Közbeszerzési Értesítő 122 találatot adott ki a Hungast, mint nyertes keresőszóra, a megbízóik között nemcsak önkormányzatok vannak, hanem, mint ezen a legutolsó tizenkét szerződést mutató képen látszik, a pécsi egyetem, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság is.

Valamint, bár ez már nem szerepel a képen, a Telex gyűjtése szerint a II. és III. kerületi önkormányzattal, illetve, ahogy írtuk, Péccsel is van átfogó szerződésük. A II. kerület közétkeztetési közbeszerzését 2023 óta végzi a Hungast Vital Kft., a III. kerülettel egy évvel később szerződtek 2+2 évre (a Hungast Vital Kft., valamint a zuglói közétkeztető Hungast 14. Kft. konzorciuma), míg Pécsen 2022-ben járt le az előző, még 2012 nyarán kötött szerződés, de a Pécsi Ellátó Központ 2023 nyarán is kötött egy szerződést a Hungast Mecsekkel.

A Hungast-csoport egy összetett céges konstrukcióval, az OrganX nevű holdingcégen keresztül tartozik Gy. Tamás érdekeltségébe, de a kisebb tulajdonosok között felbukkan Gy. két testvére is. Gy.-nek közvetlenül vagy az OrganX-en keresztül nagyjából harminc cégben van érdekeltsége. A Gy., illetve családtagjai érdekeltségébe tartozó cégek között vannak olyan baranyai székhelyű vállalkozások – ilyen a villányi S-Agro Kft. vagy SOIL Kft. –, amelyekben tulajdonosként felbukkan a 2002-ben született Bánki Ábel Bálint is, aki a fideszes parlamenti képviselő Bánki Erik fia.

Bánki és Gy. üzleti kapcsolata, ha nem is túl szoros, elég régre nyúlik vissza, ezt a HVG 2012-ben mutatta be. Gy. a cikk szerint korábban „a jobboldali önkormányzatok első számú fürdőépítőjében, az Aquaplus Kft.-ben volt érdekelt, amely annak az Aquaholdingnak volt az alapítója, amelyben 2010 nyaráig Bánki Erik, a Fidesz volt dél-dunántúli pártigazgatója is tulajdonos volt” (a céget később Gy. egy rokona vásárolta meg). A HVG fel is idézte, hogy a hungastos üzletember fürdőépítő cége milyen komoly politikai hátszéllel építkezhetett Baranyában: Bánki például 2009 végén regionális pártigazgatóként feloszlatta az Aquaplushoz kötődő siklósi gyógyfürdő-beruházás ellen tiltakozó helyi Fidesz-csoportot.

Bánki és Gy. útjai 2020-ban is összeértek – legalábbis nyilvánosan csak akkor –, méghozzá a pécsi focibizniszben. A fideszes politikus volt az előterjesztője annak a törvényjavaslatnak, ami aztán lex PMFC néven került be a köztudatba, mert azért született, hogy lehetővé tegye a pécsi profi futball újjáépítését (ezt a parlamenti vitában még a KDNP-s Nacsa Lőrinc sem titkolta: „Nyilvánvalóan köztudott, hogy ez a törvénymódosítás most első helyen a pécsi focit fogja tudni megmenteni”). És amint a parlament elfogadta, a PMFC tulajdonosának nyomban be is jelentkezett Gy. Tamás, miután a Hungast akkor már mezszponzora is volt a pécsi csapatnak. A csapatot végül 2021-ben meg is vette a GVC nevű cégén keresztül, de 2024-ben ki is szállt belőle.

A Hungast esetleges érintettségéről megkérdeztük a Központi Nyomozó Főügyészséget, ám a KNYF csak a korábban kiadott, cégnevet nem tartalmazó közleménye linkjét küldte el. A Hungasthoz hasonló nem sikerült elérnünk Bánki Eriket sem, a Telexnek viszont igen. A fideszes politikus azt írta a lap munkatársának: „Az Ön által említett ügyben nem keresett sem nyomozó, sem bármilyen más hatóság. Az ügyről annyit tudok, amennyit a sajtóban olvashat bárki.”