Pécsi polgármester: 2014 utáni, közétkeztetésre kötött szerződéseket kértek ki a nyomozók

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„Kedden a hatóságok a pécsi önkormányzat közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó intézményénél nyomoztak. Az intézmény vezetőjétől kapott tájékoztatás alapján egészen pontosan iratokat, közétkeztetésre kötött szerződéseket kértek a Pécsi Ellátó Központ (PEK) dolgozóitól a 2014-es évet követő időszakból” – ezt közölte csütörtökön kora este a Facebook-oldalán Péterffy Attila pécsi polgármester.

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A várost 2019 óta vezető politikus szavai szerint „a PEK mindenben együttműködött a nyomozókkal”, és minden, a nyomozók által kért iratot át is adtak nekik. Azt is hozzátette, hogy magát a városvezetést és Pécs önkormányzatát eddig nem keresték a hatóságok, de ha keresni fogják, „természetesen mi is minden rendelkezésre álló eszközzel segítjük majd a nyomozást”.

A „2014-es évet követő időszakban”, amiről Péterffy írt, a pécsi polgármester a fideszes Páva Zsolt volt (egy 2009-es időközi választáson került a város élére, miután elődje, Tasnádi Péter elhunyt). A város 2012 júliusában kötött tíz évre szóló közétkeztetési szerződést a mára az ország legnagyobb közétkeztető cégcsoportjává vált Hungast egyik vállalatával, a Hungast Dél-Magyarország Kft.-vel. Az esetről a szerződéskötés előtt részletesen írt a HVG, amely akkor a Hungastot úgy jellemezte, hogy az „Bánki Erik, a Fidesz volt regionális pártigazgatójának érdekeltségi köréhez köthető” (majd 2024-ben Hadházy Ákos fedezte fel, hogy Bánki egy Hungast-cégtől bérelt sportautót, bár akkor is állította, hogy neki semmi köze a társasághoz).

Emellett tanúsítja a szerződéskötés tényét a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 2017. január 1-jétől hatályos szabályzata is (pdf-ben itt). Az önkormányzati beszerzésekért felelős Pécsi Ellátó Központ mellett 2015-ben a szintén a város tulajdonában lévő, akkor Vári Attila későbbi fideszes polgármesterjelölt vezette Pécsi Sport Nonprofit Zrt. is egy Hungast-céggel, a Hungast Mecsek Kft.-vel kötött szerződést (pdf-ben itt). Hogy a 2014 utáni években még milyen pécsi, önkormányzathoz köthető szerződéseket szerzett a Hungast, azt nem tudjuk, de abból, hogy Péterffy többes számban említett dokumentumokat, arra lehet következtetni, hogy voltak más megállapodásaik is.

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Fotó: Qubit

A HVG egyébként csütörtökön arról számolt be, hogy az egyik legnagyobb hazai közétkeztetési cég tulajdonosát, Gy. Tamást is előállították a több önkormányzatot érintő, és már négy szálon futó, kiterjedt korrupciós ügyben. A lap szerint Gy.-t, valamint a cégcsoport ügyvezetőjét, H. Csabát egyaránt önkormányzatokkal bonyolított ügyletek miatt vették elő a lap értesülései szerint. A HVG úgy tudja, hogy a nagyszabású korrupciós botrány egyik szála számlagyárakkal és költségvetési csalással volt összefüggésben, és szintén Pécshez kötődött.

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