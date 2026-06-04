Egy közétkeztetős vállalkozót is előállítottak a több budapesti kerületet érintő korrupciós botrányban

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Az egyik legnagyobb hazai közétkeztetési cég tulajdonosát, Gy. Tamást is előállították a több fővárosi kerületre kiterjedő korrupciós ügyben – értesült a HVG. Őt, valamint a cégcsoport ügyvezetőjét, H. Csabát egyaránt önkormányzatokkal bonyolított ügyletek miatt vették elő a lap értesülései szerint.

Forrás: Telex

A lap információi szerint több érintettel megállapodást, vádalkut köthetett a Központi Nyomozó Főügyészség, emellett számos lehallgatás segítette a nyomozást a botrányban, aminek már négy szála lehet:

  • Az egyik a már ismert parkfenntartási ügy: a gyanú szerint több önkormányzatnál ugyanazt a több cégből álló hálózatot bíztak meg a kertészeti feladatok ellátásával, akár kormánypárti, akár ellenzéki vezetésű volt a kerület.
  • A Központi Nyomozó Főügyészség szerint emellett egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért az önkormányzati vezetőket, írja a lap.
  • Emellett, miután a korrupcióval megszerzett pénzt valahogyan tisztára kellett mosni, számlagyárak és költségvetési csalás is felbukkant az ügyben. Ez egy pécsi szál, amiben a lap szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön eljárást folytat.
  • A HVG-nek olyan információi is vannak, hogy egyes önkormányzati döntéshozókat a helyi építési szabályzat módosítása érdekében is lefizettek, hogy így egyes vállalkozók beruházásai kedvezőbb körülmények között valósuljanak meg.

A pénzmosási ügyben a pécsi szál azért érdekes, mert úgy tudni, hogy a közétkeztetési cégnek szintén vannak baranyai kapcsolatai.

Az eljárás során többféle csalási módszerrel találkoztak. Előfordult például, hogy pályázaton választották ki a munkákat elvégző vállalkozót, aki később a nyereségből visszaosztott valamekkora részt. Arra is volt példa a HVG szerint, hogy kifejezetten egy cégre írták ki a tendert, de olyan esetet is találtak, hogy a megbízás mögött semmilyen teljesítés nem történt, csak a pénzt vették fel utána.

Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön kiadott tájékoztatása szerint eddig nyolc ember letartóztatását rendelték el, köztük Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármestert, Molnár Zsolt volt MSZP-pártigazgatót, továbbá Puskás Péter óbudai Fidesz-elnököt, volt alpolgármestert.

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Haász János
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