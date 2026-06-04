Egy közétkeztetős vállalkozót is előállítottak a több budapesti kerületet érintő korrupciós botrányban

Az egyik legnagyobb hazai közétkeztetési cég tulajdonosát, Gy. Tamást is előállították a több fővárosi kerületre kiterjedő korrupciós ügyben – értesült a HVG. Őt, valamint a cégcsoport ügyvezetőjét, H. Csabát egyaránt önkormányzatokkal bonyolított ügyletek miatt vették elő a lap értesülései szerint.
A lap információi szerint több érintettel megállapodást, vádalkut köthetett a Központi Nyomozó Főügyészség, emellett számos lehallgatás segítette a nyomozást a botrányban, aminek már négy szála lehet:
A pénzmosási ügyben a pécsi szál azért érdekes, mert úgy tudni, hogy a közétkeztetési cégnek szintén vannak baranyai kapcsolatai.
Az eljárás során többféle csalási módszerrel találkoztak. Előfordult például, hogy pályázaton választották ki a munkákat elvégző vállalkozót, aki később a nyereségből visszaosztott valamekkora részt. Arra is volt példa a HVG szerint, hogy kifejezetten egy cégre írták ki a tendert, de olyan esetet is találtak, hogy a megbízás mögött semmilyen teljesítés nem történt, csak a pénzt vették fel utána.
Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön kiadott tájékoztatása szerint eddig nyolc ember letartóztatását rendelték el, köztük Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármestert, Molnár Zsolt volt MSZP-pártigazgatót, továbbá Puskás Péter óbudai Fidesz-elnököt, volt alpolgármestert.