Egy hónapra rendelték el a nyolc politikus és cégvezető letartóztatását az önkormányzati vesztegetési ügyben

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte 8 személy letartóztatását „egy vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban”.

Azt már csütörtökön megírtuk, hogy elrendelték Láng Zsolt, Őrsi Gergely és Molnár Zsolt, valamint további öt politikus és cégvezető letartóztatását. A törvényszék pénteki közleményében az újdonság az, hogy egy hónapig bent is tartják őket, miután „hat terhelt esetében a bűnismétlés, kettőre vonatkozóan pedig a szökés, elrejtőzés veszélye” is fennáll.

Ahogy a Törvényszék közleményében is írják, a megalapozott gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget ténylegesen irányító vállalkozó az érdekeltségébe és érdekkörébe tartozó cégek részére a szerződések folyamatos biztosítása és a szerződéses jogviszonyok zavartalan fenntartása, kedvezőbb szerződési feltételek elérése érdekében korrupciós céllal rendszeresen több tízmillió forint összegű jogtalan előnyt adott át, illetve juttatott hivatalos személyeknek. Ezen felül egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegetett meg hivatalos személyeket a cégcsoportja szerződéseinek biztosításáért.

Az ügyészség többek között vezető beosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette, vesztegetést állítva, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntette, hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntette és befolyás vásárlásának bűntette megalapozott gyanúját közölte a terheltekkel.

A bíróság arra jutott, hogy ha a gyanúsítottak szabadlábon távozhatnának, „a büntetőeljárásban részt vevő más személyt jogellenesen befolyásolnának, vagyonelkobzás alá eső dolgot megsemmisítenének, meghamisítanának, elrejtenének”.

A közlemény szerint az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsítottak több évre visszamenően építettek ki korrupciós kapcsolatot több önkormányzatot és többféle közszolgáltatást érintően, és „a gyanú szerinti bűncselekmények időben elhúzódóak, nagy fokú szervezettség és konspiráció jegyeit mutatják”.

Hogy mi ez az egész, és mi az a parkfenntartó biznisz, azt ebben a cikkünkben foglaltuk össze szerdán. A nyilvánosság akkor értesülhetett róla, amikor egy évvel voltunk a budapesti ellenzéki győzelmet hozó 2019-es önkormányzati választás után. A szabad európás Kerényi György kíváncsi volt: a politikai fordulat érintette-e az addigi önkormányzati közbeszerzéseken taroló cégeket. Így bukkant rá a kertészeti bizniszre, amit – hiába változott többször is a politikai széljárás – az ezredforduló óta egy cégcsoport uralt. A cégek hol egyedül indultak, hol konzorciumként, de mindig ők nyertek. (A háromrészes cikksorozat itt, itt és itt.)

A parkfenntartó biznisz ügye volt az, aminek vádiratát a 444 januárban elsőként közölte. Már akkor látszott, hogy az ügy politikai ciklusukon és oldalakon ível át, több fővárosi kerület – kormánypárti és ellenzéki – vezetése is érintett lehet. A nyomozást akkor május 14-ig, tehát az országgyűlési választás utáni időszakig meghosszabbították.

A hatóságok már 2024 márciusában, majd közvetlenül az az évi önkormányzati választások után is vizsgálódtak az óbudai önkormányzatnál. Az önkormányzat erre nyilvánosságra hozta, milyen iratokat kért be tőlük az ügyészség, a felsorolásban ott voltak a Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.-vel kapcsolatos iratok is. Ez egyike volt annak a négy cégnek, amiről a Szabad Európa megírta, hogy Budapest több kerületében választási eredményektől függetlenül nyerik a parkfenntartási és kertészeti tendereket. A lap kiderítette, hogy ezek a cégek valójában nem függetlenek egymástól, hanem egyetlen céghálót alkotnak, a tulajdonosi kör is sokszor átfedi egymást, így a profit a körön belül marad.