A XIII. kerület pár héttel a nagy letartóztatási hullám előtt még kötött egy kilencmilliárdos szerződést a parkfenntartási botrány egyik cégével

Szűk három héttel a választások, illetve két és fél hónappal a parkfenntartási vagy más néven óbudai korrupciós ügy politikus gyanúsítottjainak tömeges őrizetbe vétele előtt kötött hároméves, kilencmilliárd forintos keretszerződést az ügyben érintett cégcsoport egyik vállalatával a XIII. kerületi önkormányzat - írja a G7. A kerület és a vállalat közti együttműködés nem új keletű, az viszont igen, hogy most más vállalat is indult a közbeszerzésen. Utóbbi ajánlatát azonban érvénytelenítették, mivel „aránytalanul alacsony” árat adott meg.

A március 24-én aláírt szerződés első körben 18 hónapra szól, és erre az időszakra 4,5 milliárdos keretösszeget állapítottak meg, amelynek 70 százalékára a kerület lehívási kötelezettséget is vállalt. Emellett a szerződést egyszer még 18 hónappal meghosszabbíthatják, ez esetben a keretösszeg is duplázódna. Az idei már az ötödik keretszerződés volt a cég és a kerület között, de elsőnél még csak 4,4 milliárd forint volt a keretösszeg, három évvel később már 6, 2019-ben, 2022-ben és idén pedig egyaránt 9-9 milliárdos szerződéseket kötöttek a felek.

A kép illusztráció! Fotó: Szász Zsófi / 444

A tavaly novemberben meghirdetett közbeszerzésre azonban az újdonság erejével hatott, hogy ezúttal nemcsak a Parkfenntartó Kft. adott be ajánlatot, hanem a Jánosik és Társai Kft. is próbálkozott, de ajánlatát érvénytelenítették, részben azért, mert adminisztrációs problémák voltak, részben pedig a cég túl (irreálisan) olcsó volt. És hogy mennyire volt olcsó a végül nyertes pályázóhoz képest? A hat-nyolcszoros eltérések teljesen általánosak voltak, de egy esetben több mint ötvenszeres árkülönbséget tapasztaltak.

A cég ajánlatának érvénytelenítése elég jól alá volt támasztva a döntés indoklásában, és a Jánosik és Társai Kft maga is elfogadta azt. (G7)