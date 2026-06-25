Ilyen, amikor vezetőszáron visznek bíróságra egy egykori fideszes polgármestert

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Ughy Attilát, Budapest XVIII. kerületének volt fideszes polgármesterét vezetőszáron vitték a Kecskeméti Járásbíróságra az ellene folyó nyomozást végző NAV tisztjei. Ez derül ki a trombitálásáról hírhedt Szabó Bálint videójából.

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Ughy Attila egyike annak a hat embernek, akiket őrizetbe vettek kedden az NKA-botrány kapcsán.

Az őrizetbe vettek között van Bús Balázs, az NKA nemrég lemondott alelnöke is, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A fennmaradó öt ember kiléte eddig nem volt ismert.

A 444 információi szerint Búson kívül őrizetbe vették az NKTK májusban felfüggesztett főigazgatóját, valamint kabinetvezetőjét és a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának vezetőjét is (ő a fenti felvételen látható Ughy Attila). A nyomozás elérte a kollégium két tagját is: a Kulturális és Innovációs Minisztérium közigazgatási államtitkárának titkárságvezetőjét, illetve a tárca miniszteri kabinetfőnök-helyettesét is.

A lista azért figyelemre méltó, mert lefedi azt az intézményi láncot, amely a botrány középpontjában álló 790-es kollégium támogatásainak előkészítésében, kezelésében és elbírálásában szerepet játszott. A NAV kedden közölte, a gyanúsítottakat 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Tarr Zoltán arról is adott tájékoztatást, hogy a közpénz eltüntetésben résztvevők tolvajnyelvet használtak. „A Cosa Nostra tolvajnyelvéhez hűen »uszodának« nevezték maguk között a miniszteri egyedi döntésekre szánt közpénzkeret egy részét. Ehhez a zsargonhoz illő kifejezéseket is használtak egymás között: a számukra kedves pályázókat »úszóknak« nevezték, és hívták meg őket az »úszóversenyre«. Ebben több-kevesebb sikerrel próbáltak ügyelni arra is, hogy »ki úszik be« a medencébe” – írta Tarr.

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