Hankó Balázs marad letartóztatásban

Legalább október végéig letartóztatásban marad Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere, ugyanis a Kecskeméti Törvényszék elutasította a fideszes képviselő és védője fellebbezését.
A törvényszék sajtóosztálya közölte:
„A Kecskeméti Törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, csakúgy, mint a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye.”
A közlemény szerint Hankó volt államtitkára, Varga-Bajusz Veronika is letartóztatásban marad. Mindkettőjüket október 1-én tartóztatták le. A képviselőt azzal gyanúsítják, hogy miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában is részt vett, ami a valóságban vagy a Fidesz kampányát vagy a támogatott magánéletét finanszírozta. Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke is letartóztatásban van, de a többi gyanúsítottat már korábban bűnügyi felügyeletbe helyezték. (Telex)
Óbuda volt polgármestere, egykori NKA alelnök október 25-ig letartóztatásban marad.
Ahogy egykori miniszterét, úgy őt is Kecskeméten, az NKA-ügy miatt.