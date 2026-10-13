Hankó Balázs marad letartóztatásban

bűnügy

Legalább október végéig letartóztatásban marad Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere, ugyanis a Kecskeméti Törvényszék elutasította a fideszes képviselő és védője fellebbezését.

Fotó: Szentgallay Bálint/NurPhoto via AFP

A törvényszék sajtóosztálya közölte:

„A Kecskeméti Törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, csakúgy, mint a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye.”

A közlemény szerint Hankó volt államtitkára, Varga-Bajusz Veronika is letartóztatásban marad. Mindkettőjüket október 1-én tartóztatták le. A képviselőt azzal gyanúsítják, hogy miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában is részt vett, ami a valóságban vagy a Fidesz kampányát vagy a támogatott magánéletét finanszírozta. Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke is letartóztatásban van, de a többi gyanúsítottat már korábban bűnügyi felügyeletbe helyezték. (Telex)

bűnügy NAV választási csalás kecskeméti törvényszék nka hankó balázs nemzeti adó- és vámhivatal bús balázs tiltott kampányfinanszírozás letartóztatás varga-bajusz veronika Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
Kapcsolódó cikkek

Elutasították Bús Balázs szabadlábra helyezését

Óbuda volt polgármestere, egykori NKA alelnök október 25-ig letartóztatásban marad.

Német Szilvi
bűnügy

Letartóztatták Hankó Balázs egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát

Ahogy egykori miniszterét, úgy őt is Kecskeméten, az NKA-ügy miatt.

Bódog Bálint
belföld