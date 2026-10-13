Hankó Balázs marad letartóztatásban

Legalább október végéig letartóztatásban marad Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere, ugyanis a Kecskeméti Törvényszék elutasította a fideszes képviselő és védője fellebbezését.

Fotó: Szentgallay Bálint/NurPhoto via AFP

A törvényszék sajtóosztálya közölte:

„A Kecskeméti Törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, csakúgy, mint a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye.”

A közlemény szerint Hankó volt államtitkára, Varga-Bajusz Veronika is letartóztatásban marad. Mindkettőjüket október 1-én tartóztatták le. A képviselőt azzal gyanúsítják, hogy miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában is részt vett, ami a valóságban vagy a Fidesz kampányát vagy a támogatott magánéletét finanszírozta. Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke is letartóztatásban van, de a többi gyanúsítottat már korábban bűnügyi felügyeletbe helyezték. (Telex)