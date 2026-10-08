Elutasították Bús Balázs szabadlábra helyezését

Elutasította a bíróság Bús Balázs szabadlábra helyezését, így Óbuda volt fideszes polgármestere továbbra is a szegedi Csillagbörtönben marad a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai körül indult büntetőügy miatt – írja az Index. A védelem a szabadlábra helyezését, illetve enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását kérte, de a bíróság egyik indítványnak sem adott helyt.

Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivője a lapnak azt mondta, Bús letartóztatása október 25-ig tart. Ha az ügyészség továbbra is indokoltnak tartja a fenntartását, legalább öt nappal a határidő lejárta előtt újabb indítványt kell benyújtania. Búst június 25-én tartóztatták le az NKA-ügyben, július végén pedig az óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsították.

Bús kezdettől fogva tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. A júniusi bírósági döntés után bilincsben, vezetőszáron nyilatkozott az RTL Híradónak, letartóztatását politikai döntésnek nevezve. „Semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna” – mondta.

Bús július végén, az óbudai korrupciós ügyben történt meggyanúsítása után újra megszólalt, védőjén keresztül immár a Facebookon. Az új gyanúsításra érdemben nem reagált, helyette azt írta, hogy a NAV hamis feltételezések alapján vitte el otthonából, a bíróság pedig Magyar Péter elvárásainak megfelelő politikai döntést hozott. Szerinte egyetlen „bűne”, hogy fideszes volt.

Jelenleg összesen 13 embert gyanúsítanak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai körül indult büntetőeljárásokban különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel, illetve költségvetési csalással – közölte a 444 megkeresésére dr. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője, aki a gyanúsítottak jelenlegi helyzetéről is tájékoztatást adott.

A hűtlen kezelési ügy kilenc gyanúsítottja közül hárman vannak letartóztatásban, köztük Bús Balázs és Hankó Balázs volt kulturális miniszter. A másik hat gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll: engedély nélkül nem hagyhatják el a lakóhelyüket vagy a számukra kijelölt települést, és rendszeresen jelentkezniük kell a hatóságoknál. A költségvetési csalás miatt folyó eljárásban négyen gyanúsítottak. Közülük ketten szabadlábon védekeznek, két másik gyanúsítottat pedig a hét elején helyeztek át letartóztatásból bűnügyi felügyeletbe.

A Fidesz az első letartóztatások óta „politikai fogvatartottakról beszél”, akiknek szabadon engedését követeli. Augusztus 17-én az óbudai Szent Péter és Pál-templomban szentmisét tartottak Búsért, az október 6-i fideszes megemlékezésen pedig Bóka János az aradi vértanúk és Batthyány Lajos példáját idézve állt ki a párt letartóztatott politikusai mellett. Azt mondta, akkor is kiállnak értük, ha nem Aradon, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden tartják őket fogva.

A héten Bús korábbi állami juttatásairól is új információ került nyilvánosságra: Molnár Áron közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy 2024 februárjában, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatói posztjáról való távozásakor bruttó 31,875 millió forintot kapott, ami több mint 16 havi illetményének felelt meg. Nyolc hónappal később ismét kinevezték az NKA alelnökévé.