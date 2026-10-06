Több mint egymilliárd forint állami támogatást kapott az Orbánért miséző Osztie Zoltán atya alapítványa az Orbán-kormánytól

Hat év alatt több mint egymilliárd forintnyi állami támogatást kapott az Osztie Zoltán atya által alapított Aquinói Szent Tamás Akadémia, tudta meg az RTL Híradó. A híradóhoz eljutott dokumentumokból kiderül: akadt olyan év, amikor mindössze tíz hallgató képzésére kaptak 150 millió forintot.

A 2019-ben alapított akadémiát már a kezdetekben támogatta az akkori Orbán-kormány, amely a következő hat évben rendszeresen folyósított összegeket a közélet iránt érdeklődő, 18 és 35 év közötti keresztény fiatalok számára szóló képzésekre. 2023-ban például egy tízfős képzésre kaptak 150 millió forintot, amelyet csak heten fejeztek be. Az RTL szerette volna ellenőrizni azt is, hogy pontosan mire költötték az azévi állami támogatást, áma Bethlen Gábor Alapkezelő azt közölte, hogy a három éve indult program beszámolóját még nem fogadták el, így a költségeket még nem kapták meg.

Az Aquinói Szent Tamás Akadémia több vidéki tanulmányutat is meghirdetett, és tartottak például borkóstolót is, valamint lehetőség adódott arra is, hogy „a kollégiumi kiskert gondozása során mindenki elmélyülhet a gondolataiban”.

Osztie Zoltán egy ideje már minden évben tart hálaadó misét Orbán Viktorért. Legutóbb akkor került be a hírekbe, amikor azt hirdette a szószékről: aki keresztény létére a Tiszára szavaz, az „nem ért semmit, éppen a lényegből semmit. Hogyan lehetséges az, hogy aki magát kereszténynek mondja, az egy erkölcsileg mélységesen romlott társaságra képes voksolni, szavazni, amelyik elpusztítja az országot.” A pap később bocsánatot kért, mondván, hogy „nem konkrét embereket akarok megbélyegezni vagy megjelölni, hanem egy szemléletmódot megjeleníteni, és ez döntő különbség!”