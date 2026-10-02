Az egyház és a KDNP igencsak mást gondol arról, hogy az Orbán-rajongó plébános erkölcsileg romlott országpusztítónak nevezte a tiszásokat, ami miatt Magyar Péter elhatárolódást kért

„A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.” (Lukács 6:45)

Aki keresztény létére a Tiszára szavaz, az „nem ért semmit, éppen a lényegből semmit. Hogyan lehetséges az, hogy aki magát kereszténynek mondja, az egy erkölcsileg mélységesen romlott társaságra képes voksolni, szavazni, amelyik elpusztítja az országot” – ezt hirdette a szószékről Osztie Zoltán katolikus plébános szeptember 26-án Feldebrőn a Szent Márton templomban, gondolatait azzal zárva, hogy a Tisza-szavazó „nem ért semmit az evangéliumból”.

Orbán Viktor és Osztie Zoltán plébános, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke a parlamentben 2019-ben Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az Orbán Viktorért rendszeresen, legutóbb idén májusban hálaadó misét szervező, előszeretettel buzizó, az lmbtq-aktivistákat terroristának nevező, a CÖF rendezvényein előszeretettel részt vevő Osztie szavait tartalmazó hangfelvételt Magyar Péter tette közzé csütörtök este. A miniszterelnök egyben kérte a katolikus egyházat, hogy határolódjon el a plébános kijelentéseitől. Még csütörtök éjjel reagált az Esztergom-Budapest Főegyházmegye, de péntek hajnalra megszületett az ügyben a kereszténydemokraták válasza is.

A két reakció mintha nem ugyanarról az esetről szólna, mármint ami a jó ember-jó kincs, gonosz ember-gonosz kincs párosokat illeti.

„Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát.” (Jak 1:20)

A főegyházmegye „sajnálattal és megütközéssel értesült Osztie Zoltán feldebrői szentmisén elhangzott kijelentéseiről”, és közölte: a plébános szavai nem a főegyházmegye álláspontját tükrözik. Azt is írták: „Az emberek sértő minősítése és megbélyegzése nem egyeztethető össze Krisztus tanításával, és nem az evangélium szellemében szól. Az ilyen kijelentések nemcsak az érintettek emberi méltóságát sértik, hanem a Főegyházmegye közössége számára is fájdalmasak.”

Felkérték Osztiét, hogy távolítsa el ezt a videóját a plébánia elektronikus felületeiről, és „tartózkodjon az ilyen és hasonló jellegű megnyilvánulásoktól”. Különösen sajnálatosnak nevezték, hogy az eset egy szentmisén történt.

„ Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.” (Tit 3:2)

A kereszténydemokraták viszont az egyházat érzik megtámadva az ügyben. „Egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát, autonómiáját és nem támadhatja az egyház papjait azok véleménye miatt” – reagált a KDNP Magyar Péter felszólítására. A párt szerint a kormányfő tartozik bocsánatkéréssel.

Szerintük Magyar Péter „nyíltan támadta a Magyar Katolikus Egyház egy papját és utasításokat fogalmazott meg a katolikus püspökök számára. Ez a magatartás elfogadhatatlan”, Magyar „a történelem legrosszabb emlékű korszakainak szokását eleveníti fel”.

Az igaz ember járta ösvényt mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága. (Tar-Ez 25:17)