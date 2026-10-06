A Tisza-mentes környezetére büszke Osztie atya: Bocsánatot kérek mindenkitől, aki a szavaim miatt személyében érezte megbántva magát

„Amikor azt mondom, tiszás, mihazánkos, fideszes, nem konkrét embereket akarok megbélyegezni vagy megjelölni, hanem egy szemléletmódot megjeleníteni, és ez döntő különbség!” – mondta a 24.hu-nak adott interjújában Osztie Zoltán atya, aki két hete arról prédikált, hogy a Tisza-szavazók semmit nem értenek az evangéliumból, ő maga pedig büszke arra, hogy nincsenek körülötte kormánypárti szimpatizánsok.

Osztie Zoltán plébános a Március 15. téren álló belvárosi plébániatemplomban 2023. augusztus 12-én. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A Belvárosi Plébániatemplom vezetője szerint szavait kiragadták eredeti környezetükből, de belátja, hogy azok félreértésekre adhatnak okot. (Ezen a ponton erősen ajánljuk a prédikációról szóló eredeti cikkünket.) „Bocsánatot kérek mindenkitől, aki a szavaim miatt személyében érezte megbántva magát” – mondta Osztie, aki rendszeresen misézett Orbán Viktorért, továbbá szívesen buzizott a szószékről is.

Mikor az interjúztató felvetette, hogy akár a tiszás szavazók és politikusok között is lehetnek keresztények, Osztie azt mondta, ez lehetséges, de ezek az emberek „sajnos nem következetesek, és meghasonlott állapotban vannak”. Osztie arról is beszélt, hogy a Tisza szemléletmódja nem fér össze a kereszténység lelkületével, mert az Orbán-kormány identitáspilléreit, az Isten, család, haza hármasát támadja.

„Nézze, az Orbán-kormány alatt a házasság szentsége és a család volt példaként a társadalom előtt, az új miniszterelnök meg a »konszenzuális szexuális kapcsolatot« reklámozza” – mondta Osztie, aki szerint „a házasságon kívüli kapcsolatot a katolikus katekizmus” bűnként értelmezi. „Az pedig, hogy részegen, tinédzser lányok lábai közt bujkáljon egy vezető politikus, erkölcsileg elfogadhatatlan” – utalt Magyar Péter ötkertes bulijára.