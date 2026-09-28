Már meg is jelent a Közlönyben, hogy felfüggesztették Hankó, Seszták és Magyar mentelmi jogát

Villámsebességgel követi le a Magyar Közlöny a parlament döntéseit. Az országgyűlés délelőtt 139 igen szavazattal, egyhangú szavazással adta ki a KDNP-s Seszták Miklós, a fideszes Hankó Balázs és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát, az erről szóló döntés pedig már meg is jelent a Közlönyben.
Ahogy írtuk, a Fidesz-KDNP a szavazáson nem vett részt, előtte sajtótájékoztatón beszéltek arról, hogy Hankó Balázs ellen előre megrendelt és eldöntött politikai koncepciós eljárás indult. A kereszténydemokrata frakcióban ülő Seszták Miklós sorsáról nem ejtettek szót.
Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügy miatt, az ügyészségre azóta besétáló és ott őrizetbe vett Seszták Miklósét sok-sok milliárd forint kenőpénz miatt, Magyar Péterét pedig a telefonos ügy miatt függesztették fel.
139 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést követhetett el, amit öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A mentelmi jogának felfüggesztése után nem sokkal sétált be az ügyészségre.
A párt szerint koncepciós eljárás folyik. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is kiállt Hankó Balázs mellett. Seszták Miklósról nem beszéltek.
Ellenszavazat nélkül, 139 igennel. A volt fejlesztési minisztert a Volánbusz korrupciós botrányában gyanúsíthatják meg. Hétfőn már nem jelent meg a parlamentben.
139 igen szavazattal, egyhangú szavazással. Magyar a szavazás előtt azt mondta: nem bűnös, most is azt tenné, amit akkor tett.