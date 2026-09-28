Már meg is jelent a Közlönyben, hogy felfüggesztették Hankó, Seszták és Magyar mentelmi jogát

POLITIKA

Villámsebességgel követi le a Magyar Közlöny a parlament döntéseit. Az országgyűlés délelőtt 139 igen szavazattal, egyhangú szavazással adta ki a KDNP-s Seszták Miklós, a fideszes Hankó Balázs és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát, az erről szóló döntés pedig már meg is jelent a Közlönyben.

Ahogy írtuk, a Fidesz-KDNP a szavazáson nem vett részt, előtte sajtótájékoztatón beszéltek arról, hogy Hankó Balázs ellen előre megrendelt és eldöntött politikai koncepciós eljárás indult. A kereszténydemokrata frakcióban ülő Seszták Miklós sorsáról nem ejtettek szót.

Illusztráció: Bódog Bálint/444

Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügy miatt, az ügyészségre azóta besétáló és ott őrizetbe vett Seszták Miklósét sok-sok milliárd forint kenőpénz miatt, Magyar Péterét pedig a telefonos ügy miatt függesztették fel.

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