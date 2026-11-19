Lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról a fideszes Sipos Kitti Lídia, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium igazgatója. A hírt Szabó Zoltán polgármester jelentette be a képviselő-testület csütörtöki ülésén.

Sipos a 2024-es önkormányzati választáson a Fidesz települési kompenzációs listájáról szerzett mandátumot, miután egyéni körzetében kikapott a polgármester civil egyesülete által indított jelölttől. A polgármester egyesülete 10, a Fidesz 4, a Mi Hazánk pedig egy mandátumot szerzett a képviselő-testületben.

Sipos Kitti Lídia az elmúlt években többször is bekerült az országos hírekbe, miután a szentesi Horváth Mihály Gimnázium igazgatójaként 2024-ben megszakította a kapcsolatot az iskola drámatagozatát több mint 25 éve biztosító Keleti István Alapfokú Művészeti Iskolával. A felháborodott szülők reklamálására azzal reagált az igazgató, hogy „teljesen mindegy, hogyan gondolják önök, mert most már így lesz.” A szentesi drámatagozat megmentéséért akkor Alföldi Róbert és Nyáry Krisztián is kiállt. Később petíciót is indítottak Sipos lemondásáért.