Új látványelemekkel, bővülő élőzenei programmal, változatos kézműves és gasztronómiai kínálattal nyitott meg az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas. Újdonság az 1000 forint alatti gyerekmenü, és továbbra is elérhető az 1500 forintos forralt bor, és az 1600 forintos kedvezményes ételajánlat, a Budapest menü.

November 13-án megnyílt Budapest két meghatározó karácsonyi vására, az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas. A szervezők idén új látványelemekkel, bővülő élőzenei programmal és többféle árkategóriában elérhető kézműves és gasztronómiai kínálattal készültek. A vásárok a budapestiek számára is ünnepi találkozóhelyet kínálnak, ahol az ajándékvásárlás és a közös étkezés mellett ingyenesen látogatható programok kapcsolódnak az adventi készülődéshez.

Az Advent Bazilika a történelmi és szakrális környezetre, a monumentális fényfestésre és a koncertekre épít. Idén új fénykapu és családi melegedő egészíti ki a helyszínt, élőzenei programokat pedig heti öt napon tartanak. A Vörösmarty Classic Xmas a klasszikus belvárosi karácsonyi vásár hangulatát idézi kézműves ajándékokkal, ünnepi fogásokkal és családi attrakciókkal. A téren heti három napon lesznek koncertek, a családokat pedig idén is ingyenes kisvasút várja.

Kedvezményes menük és közel 300 féle étel

A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a prémium minőség mellett elérhető és megfizethető opciók is rendelkezésre álljanak, ettől az évtől kezdve a kínálat 1000 Ft alatti gyerekmenüvel bővül. A gyerekmenü olyan a kicsik körében kedvelt ételeket tartalmaz, mint a bolognai spagetti, a rántott sajt rizzsel, vagy a dinó nuggets hasábburgonyával.

A vásárokon emellett elérhető lesz a kedvezményes Budapest menü, amely a különböző kiállítók közkedvelt ételeit tartalmazza. Mindössze 1600 forintért lesz elérhető a kolbászos lecsó, a székelykáposzta, a sajttal töltött rántott palacsinta hasábburgonyával, vagy a pirított lecsókolbász hagymás burgonyával.

A kedvezményes menüajánlatoknak köszönhetően egy család olcsóbban meg tud ebédelni vagy vacsorázni az ünnepi vásárokon, mint bármelyik közkedvelt gyorsétteremben.

Mindkét vásár gasztrokiállítói prémium street food színvonalat képviselnek, ennek köszönhetően kizárólag minőségi alapanyagokból készített ételek kerülnek a látogatók tányérjára. A rendkívül széles, közel 300 féle ételt felvonultató választékban a forralt bortól a lángoson át a sous vide malaccsülökig, vagy a lazacig terjed a kínálat, bőséges, kiadós tálalásba, amelyek többségéből kérhető kisebb, kedvezőbb árú adag is.

Az ünnepi vásárok kedvencei fix, a belvárosi lokációban versenyképes áron lesznek elérhetők. A forralt bor például 1500 forintba, a sima lángos 2400 forintba kerül.

Fókuszban a minőség

A vásárok gasztronómiai kínálatának összeállításakor a szervezők arra törekednek, hogy a változatosság megbízható minőséggel és megfelelő ár-érték aránnyal párosuljon. A vendéglátó partnerek kiválasztásánál ezért az ételek íze, az alapanyagok és az adagméretek mellett azt is vizsgálják, hogy a vállalkozások a vásár legforgalmasabb időszakaiban is felkészülten, biztonságosan tudják-e fogadni a vendégeket.

A vásárok minőségét és a kínálat tudatos összeállítását idén már szakmai védnökök közreműködése is segíti. Szauer Judit gasztronómiai szakértő, a Balatoni Gasztrotérkép megálmodója, Lázár séf és Lippai Mihály sommelier szakmai szempontjaikkal segítik a kiválasztást. A hangsúly az igényes alapanyaghasználaton, a gondos elkészítésen, a kézműves termékek eredetiségén és a megfelelő ár-érték arányon volt. A szervezők és a kiállítók a gasztronómiai választék meghatározásánál a hagyományos magyar fogások, a nemzetközi ízek, az édességek és az italok aránya mellett a különböző árszíntű kínálatra és az eltérő étrendi igényekre is figyeltek.

A Vörösmarty Classic Xmas háziasszonya idén is Ábel Anita színésznő-műsorvezető, az Advent Bazilika gasztronómiai házigazdája pedig Lázár séf.

Színes programok és egyedülálló újdonságok

Mindkét helyszínen számos új attrakcióval és változatlanul népszerű állandó elemekkel készülnek a szervezők az ünnepi időszakban. A Szent István Bazilikával a háttérben az Advent Bazilika meghitt és fennkölt ünnepi hangulatot áraszt, a Vörösmarty Classic Xmas pedig a hagyományos nagyvárosi vásárok klasszikus élményével várja a látogatókat.

Nézzük, mivel készülnek a szervezők az egyes helyszíneken!

Advent Bazilika programok és újdonságok

Új fénykapu: A Bajcsy-Zsilinszky úti szakaszon egy új, látványos ünnepi fénykapu köszönti az érkezőket.

Családi melegedő sátor: Új, hat méter átmérőjű családi melegedő sátor várja a látogatókat.

Élőzenei kínálat: Heti 5 napon át élőzenei koncertek várják a látogatókat a legkülönfélébb stílusokban, beleértve a gospel, pop, sanzon, akusztikus, bossa nova, ballada és utcazenei előadásokat, valamint kórusokat.

Állandó látványosságok: 17:30-tól 30 percenként visszatérő 3D fényfestés – amely bemutatja a Bazilika 120 éves történetét –, a csillagos égboltot idéző fényháló, a 12 méter magas karácsonyfa, az új üdvözlőkapu, az Adventi koszorú, a Betlehem és a sokszínű szelfipontok.

Vörösmarty Classic Xmas

Élőzenei koncertek: Újdonság, hogy idén 3 napon adnak koncerteket a fellépők a színpadon.

Különleges látványelemek: Gólyalábas balerina szaxofonos manó kíséretében, valamint összesen 20 alkalommal látható a cappella kórus flashmob.

Interaktív és családi szórakozás: Telefonos interaktív játék a LED-falakon, szelfi automata, valamint a látogatók által kedvelt kisvasút.

Középpontban a családok

A karácsony igazi varázsa a közös élményekben rejlik, ezért az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas szervezői számára a legfontosabb, hogy a magyar családok jól érezzék magukat az ünnepi forgatagban és a nagyvárosi karácsony élménye mindenki számára megfizethető maradjon, így a vendéglátók kínálatában a kifejezetten családoknak szóló Budapest- és gyerekmenük is megtalálhatók. A vásárok hétről hétre új meglepetésekkel készülnek: folyamatosan bővülő, ingyenes programok sora gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. A Vörösmarty Classic Xmas helyszínén már javában zakatol a kicsik kedvence, a kisvasút, hamarosan pedig lenyűgöző mesebeli produkciók teszik még varázslatosabbá az ünnepvárást a családok számára mindkét helyszínen.

Jótékonyság és társadalmi felelősségvállalás

Az ünnepi hangulat mellett a vásárok a segítségnyújtásra és az összefogásra is kiemelt hangsúlyt fektetnek. A vásár kiemelt stratégiai partnere, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a rászorulók támogatásában nyújt segítséget.

Budapest Európa egyik karácsonyi fővárosa lett

A budapesti karácsonyi vásárok ismét elnyerték a legmagasabb szintű nemzetközi szakmai elismeréseket: 2026. október 9-én Monacóban adták át az Europe Best Destinations (EBD) rangos díjait, ahol a 2026-os év legszebb európai karácsonyi vásárának járó elismerést az Advent Bazilika kapta, és ezzel immár négyszeres első helyezéssel, kétszeres második helyezéssel, valamint a „Minden idők legjobb európai karácsonyi vására" és a „Legszebb európai karácsonyi vásár" elismerésekkel büszkélkedhet.

A nemzetközi online keresésekben a karácsonyi vásár Budapest kiemelt attrakciójaként jelenik meg, a keresések 75%-ára az Advent Bazilika vásár jelenik meg. Az adatok alapján a spanyol, olasz és német érdeklődés is kiugróan erősödött, a budapesti adventi utazásokat pedig sokan már hónapokkal korábban tervezik. A karácsonyi vásár tehát már önmagában desztinációs attrakció, nem csupán egy program a városban. Az Advent Bazilika mára sikeresen kilépett a hagyományos régiós vásárok köréből, és a közép-európai prémium kategória élmezőnyében helyezkedik Bécs, Strasbourg és Nürnberg karácsonyi vásárai mellett. A decemberi külföldi vendégéjszakák száma pedig közel megduplázódott.

Az Advent Bazilika szervezője

Az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas szervezője az idén 28 éves HG Média. A szervezők több évtizedes rendezvényszervezési szakértelme, gasztronómiai tapasztalata a garancia arra, hogy az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas évről évre a legmagasabb szakmai színvonalon, folyamatosan megújulva fogadja a látogatókat.

Az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas főtámogatója a Szerencsejáték Zrt.

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