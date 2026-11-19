Ahogy reggel írtuk, magas szintű találkozók következnek gyors egymásutánban a sencseni csúcstalálkozón.

Az eseményről kikerülő képek és videók szerint a hangulatra nem lehet panasz, Donald Trump például az alábbi szavakkal köszöntötte a magában kuncogó Vlagyimir Putyint:

„Ő kicsoda? A barátom!”

“Who is he? He’s my friend.” President Donald Trump and Russian leader Vladimir Putin held their first in-person meeting in more than a year on the sidelines of a gathering in China. More here: https://t.co/e5lk5kveV6 https://t.co/bqHTftUCpK — Bloomberg (@business) November 19, 2026

Az amerikai elnök már a megbeszélés előtt is nagyon pozitívan tekintett az orosz elnökkel való találkozójára. „És azt hiszem, ebből sok nagyszerű dolog születhet, vagy legalábbis elindulhat. De szerintem végül meg is valósulnak” – mondta Trump kezdés előtt.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A találkozó után a két elnök nem állt ki a sajtó elé, de Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója röviden beszámolt a megbeszélésről. Az orosz állami TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva Usakov arról beszélt, hogy a 35-40 perces tárgyaláson találkozón az ukrajnai háborúról és a kétoldalú kapcsolatokról is szó esett. Putyin pedig jó, sőt, kiváló hangulatban távozott a találkozóról.