Közzétette jövő szerdai rendkívüli közgyűlésének napirendjét a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó tőzsdei cég. A részvényesek emellett a brókercégüktől a napokban megkaphatták a meghívót a társasági következő rendkívüli közgyűlésére. Idén ugyanis még egyszer, december 15-én is összeülnek a részvényesek.

Mészáros Lőrinc a Mészáros Csoport tavalyi rendezvényén. Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

A most szerdai közgyűlésen a társaság módosítja többek között az alapszabályt. A mostani szabályozáshoz képest jelentős változásnak tűnik az alapszabály új, 4.17-es pontja, ami így szól: „A Közgyűlés nem nyilvános. A Közgyűlésről és az azon elhangzottakról – a Közgyűlés elnökének (levezető elnöke) engedélye hiányában – saját készítésű hang- és képfelvétel nem készíthető.” Szintén az alapszabály változtatásával a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe helyezik az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok előző üzleti évben végzett munkájának

értékelését

A közgyűlésen emellett változtatnak a társaság javadalmazási politikáján, valamint rögzítik, hogy a vezérigazgató jutalmazásáról az ő munkáltatói jogköreit gyakorló igazgatósági elnök dönthet. A vezérigazgató, már 2022 óta, Lélfai Koppány, aki korábban a Budapest Bank első embere volt – a bank a Mészáros-érdekeltségű MBH-ba olvadt be –, azelőtt éveken át az állami pénzosztó Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t vezette, míg az Opus igazgatósági elnöke Mészáros régi bizalmasa, Vida József.

Az Opus következő, december 15-i rendkívüli közgyűlésen – aminek a meghívóját a múlt héten tették közzé – a részvényesek új felügyelőbizottsági és új audit bizottsági tagot választanak. Erre azért van szükség, mert november elején lemondott az fb-tagságáról Gödör Éva Szilvia, aki 2017-18-ban igazgatósági tag volt, 2018 áprilisi óta pedig fb-tag, és Mészáros számos más érdekeltségénél is felbukkan a neve.