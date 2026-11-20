A fizetésképtelenség határára sodródott Dunaújváros önkormányzata – mondta az MTI megkeresésére Medgyesi Miklós polgármesteri kabinetvezető, miután Pintér Tamás polgármester (Rajta Újváros! Egyesület) videóban közölte: Magyar Péter miniszterelnök elfogadta a személyes egyeztetésre szóló meghívását, ami újabb fontos lépést jelenthet a város gazdasági helyzetének rendezése felé.

Medgyesi, a polgármester kabinetvezetője azt mondta, az elmúlt néhány évben mintegy 18-20 milliárd forint adóbevételtől estek el, elsősorban a különleges gazdasági övezet létrejötte, valamint a Dunaferr - Dunai Vasmű csődje miatt. Ezért szeretnének mielőbbi anyagi segítséget kapni a kormánytól.

A polgármester Pintér a videóban arról beszélt, a találkozón bemutathatja a kialakult helyzet előzményeit, az önkormányzat eddigi erőfeszítéseit, illetve azokat a területeket, ahol a kormány segítségére számítanak. A találkozó időpontja egyelőre ismeretlen, a miniszterelnök azt mondta, jön, amint ráér.

A polgármester kabinetvezetője azt mondta az MTI-nek, hogy ugyan megszűnt a 2021-ben létrehozott különleges gazdasági övezet, amely elvette a várostól a Hankooktól és az iváncsai ipari parkból befolyó bevételeket, de két korábbi, a bevételeket biztosító magánjogi szerződés nem lett helyreállítva, így továbbra sem kapnak egyetlen forintot sem a befizetett adókból. Szerinte ennek a rendezésével juthatna a város a leggyorsabban bevételhez, a Dunaferr újraindítása sokkal komplexebb és hosszabb folyamat.

Medgyesi szerint próbáltak bankhitelhez jutni, azonban a bankok garanciaként bevételnövelést várnak el az önkormányzattól. A városvezetés azonban nem szeretné a városlakókat terhelni az adók kivetésével.