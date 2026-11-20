Házkutatást tartottak a francia Nemzeti Tömörülés (RN) párt irodáiban és a belügyminisztériumban nyomozati anyagok kiszivárogtatásának gyanúja miatt, amellyel egy magas rangú köztisztviselőt gyanúsít a francia rendőrség felügyeleti szerve. A vádhatóság július 27-én indított eljárást hivatali titok megsértése, nyomozati titok megsértése és ezen bűncselekmények eltitkolása ügyében.

Az eljárás „a szélsőjobboldali párttal kapcsolatban folyamatban lévő nyomozásokkal összefüggő információk kiszivárgásának gyanúja miatt indult” – idézi az MTI a Le Monde-t. A gyanúsított az AFP hírügynökség szerint a belügyminisztérium korábbi főtitkára, Hugues Moutouh, aki jelenleg a Centre-Val de Loire régió prefektusa.

A belügyminisztériumban október végén, a Marine Le Pen vezette RN székházában november 9-én volt házkutatás a párizsi ügyészség szerint. A legnagyobb ellenzéki párt nem kívánta kommentálni az értesülést.

Marine le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője a Patrióta Nagygyűlésen a Millenárison Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A párizsi ügyészség szerint az RN-nel szembeni újabb nyomozást egy korábbi házkutatás során talált dokumentumok alapján indították el, amelyet az Európai Ügyészség által indított eljárás keretében rendeltek el. A bizonyítékok arra utalnak, hogy a RN titkos információkat kapott a pártot érintő nyomozásokról a belügyminisztérium egyik vezető tisztségviselőjétől.

A Le Monde szerint az RN székházában tartott házkutatás során az IGPN nyomozói „szemtől szembe találták magukat a párizsi ügyészség egyik helyettes ügyészével”. A párizsi ügyészség megerősítette az ügyész látogatását az RN-nél, ami a vádhatóság szerint „úgy tűnik, hogy nem áll összefüggésben sem az üggyel, sem a hivatali feladataival”. A Le Monde által megkeresett helyettes ügyész szintén megerősítette a látogatást, és azt is mondta: kávézni ment egy ismerőséhez a pártszékházba.

Az ügyész Jean-Paul Garraud-val, az RN európai parlamenti képviselőjével találkozott, aki szintén megerősítette a kávézás tényét. A politikus maga is az igazságszolgáltatásban dolgozott korábban. „Semmi köze sincs semmilyen ügyhöz. Egy teljesen baráti találkozó volt” – mondta a képviselő a Le Monde-nak.

A lap arra is emlékeztetett, hogy a kiszivárogtatással meggyanúsított prefektus, Hugues Moutouh nagyon népszerű az RN-nél. A neve a 2024 nyári nemzetgyűlési választások két fordulója között felmerült lehetséges belügyminiszterként az RN győzelme esetén, de az elnöki hivatal, az Élysée-palota főtitkáraként is, amennyiben a 2027 tavaszi elnökválasztást a párt jelöltje, Marine Le Pen nyeri meg.