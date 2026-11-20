Magyar származású gyémántkereskedő gyilkosát végezték ki csütörtökön Texasban, a kivégzés 63 percig tartott, mert a méreginjekció beadásával több mint egy órán át küszködtek az ítéletvégrehajtók. Ugyanezen a napon Floridában is végrehajtottak egy halálos ítéletet, amellyel húszra emelkedett az idei kivégzések száma, megdöntve az állam korábbi éves rekordját.

Texasban a 70 éves Reinaldo Dennest Szűcs „Johnny” János gyémántnagykereskedő 1996-os meggyilkolásáért ítéltek halálra. A 44 éves ékszerészt, a helyi magyar közösség bőkezű támogatóját több lövéssel ölték meg houstoni irodájában egy 3,6 millió dolláros rablás során. Az elrabolt gyémántok azóta sem kerültek elő. Dennes csaknem 29 évet töltött a halálsoron, és ő volt a kilencedik elítélt, akit az idén kivégeztek Texasban.

A huntsville-i börtönben végrehajtott kivégzés során Dennes a szer beadásának megkezdése után többször fájdalmasan felnyögött, és Istenhez könyörgött, hogy szabadítsa meg szenvedésétől. A börtön szóvivője szerint azonban az eljárás során minden előírást betartottak, Dennes szerinte eltúlozhatta vagy színlelhette a fájdalmát, mivel már a méreg beadása előtt is panaszkodott.

A floridai állami börtönben a 71 éves Thomas Mitchell Overtont végezték ki, akit 1999-ben ítélték halálra egy várandós nő és férje nyolc évvel korábbi meggyilkolásáért. A férfi 27 évet töltött a halálsoron. Overton, aki a gyilkosság idején a helyi gázszolgáltatónál dolgozott, normális egzisztenciával rendelkezett, még a kivégzése előtt is tagadta, hogy betört volna az áldozatok házába és megtámadta volna őket.

Florida államban az idén kivégzettek csaknem fele már elmúlt 70 éves. A két hetvenes éveiben járó férfi kivégzése ismét felveti a kérdést, hogy milyen célt szolgál a halálbüntetés, ha az elítéltek évtizedeket töltenek börtönben, és csak idős korukban hajtják végre rajtuk az ítéletet. (MTI)