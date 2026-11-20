„Volt egy kis performansz, ami elég nagy vihart kavart” – kezdte videóját Hajdu Ferenc tatabányai önkormányzati képviselő, aki arról vált híressé, hogy nőnek öltözött a város közgyűlésének ülésén.

Az egyesült ellenzék színeiben mandátumot szerzett Hajdu szerint a Mi Hazánk képviselői lenézik az óvodák dolgozóit, vezetőit. Úgy gondolják, hogy a pedagógusok nem tudják eldönteni, mi számít káros propagandának, és mi nem. Öltözködésével erre akarta felhívni a figyelmet.

A Mi Hazánk előterjesztése szerint – ennek tárgyalását zavarta meg öltözködését Hajdu – az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekből megpróbálnák távol tartani „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a különböző szexuális irányultságokat népszerűsítő és megjelenítő” tartalmakat.

Hajdu szerint erre az előterjesztésre semmi szükség, piti politikai haszonszerzés az, ami történik, nem a gyerekek érdekét szolgálja.

A zöld ruhát elárverezi, az ebből befolyó bevételt természetesen a helyi Szivárvány Óvodának ajánlja fel.