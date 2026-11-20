Tuzson Bence két és fél éves minisztersége idején az Igazságügyi Minisztériumi hat alkalommal szerződött azzal a Biczi és Turi Ügyvédi Irodával, amelynek Tuzson is alapítója volt – írta meg a 24.hu. A közérdekű adatigényléssel megszerzett dokumentumok szerint az ügyvédi iroda jellemzően egyszerűbb, főképp adatkiadásos peres ügyekben képviselte a minisztériumot.

Fotó: Németh Dániel/444

Az iroda ügyvédei eljártak személyiségi jogi perekben is, többek között a Magyar Helsinki Bizottsággal és TASZ-szal szemben. Az egyik ügyben Völner Pál egykori államtitkárt képviselték már a Völner-Schadl-ügy kirobbanása miatt bekövetkezett távozása után, egy, a Helsinki Bizottság által indított személyiségjogi perben. A pert ugyan elbukták, a Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy Völner megsértette a bizottság jó hírnevét, de másfél milliót kiszámlázhattak a tárcának.